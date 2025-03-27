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清明連假將屆！奧萬大12歲以下兒童免費　成人半票優惠

▲奧萬大園區於清明兒童節連續假期推出優惠：兒童免費、成人半票入園。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

▲奧萬大園區於清明兒童節連續假期推出優惠：兒童免費、成人半票入園。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

今年4月3至6日四天為清明節、兒童節連假，林業保育署南投分署表示，轄屬的奧萬大國家森林遊樂區屆時將優待12歳以下兒童免費入園，家長們亦可享半票入園，以鼓勵家長陪伴孩童從事優質戶外休閒活動、增加自體免疫力，歡迎民眾把握良機前往賞景，體驗森林療癒和台灣大自然之美。

南投分署長李政賢表示，現在正值春季，奧萬大園區內萬物甦醒、蝶舞蛙鳴鳥飛，處處熱鬧非凡，還有色彩多豔的杜鵑花綻放林間，紅、黃、橙、綠各種植物嫩芽生機盎然，五彩繽紛、美不勝收；民眾可在藍天下和大片的青青草原中漫步或奔跑，享受清風輕拂、欣賞彩色花園，也能忘卻塵囂、洗滌身心。

▲奧萬大園區於清明兒童節連續假期推出優惠：兒童免費、成人半票入園。（圖／林業保育署南投分署提供）

南投分署指出，今年園區裡還有大型竹構裝置藝術－領角鴞、台灣藍鵲、繡眼畫眉可欣賞，也有機會在園區中遇到「本尊」，歡迎全家一同體驗森林自然生態之美，療癒身心靈。

▲奧萬大園區於清明兒童節連續假期推出優惠：兒童免費、成人半票入園。（圖／林業保育署南投分署提供）

奧萬大即時旅遊及住宿資訊，請參考網站：https://awdonline.forest.gov.tw/index.php或參考臉書(Facebook)粉絲專頁"奧萬大情報站"。

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