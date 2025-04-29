　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

與腦癌搏鬥1年！33歲抖音網紅「小楊哥」離世…最後一眼看著女兒

▲▼33歲抗癌網紅「小楊哥」離世。（圖／翻攝自微博）

▲33歲抗癌網紅「小楊哥」離世。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

雲南昭通一名抖音抗癌網紅「小楊哥（本名，楊貴成）」28日因不敵「腦癌」離世，年僅33歲。「小楊哥」的妹妹感慨道，哥哥是一位單親爸爸，還有一個11歲的女兒，哥哥離世前，最後看了女兒一眼才走的。

據《紅星新聞》報導，「小楊哥」的妹妹表示，「哥哥過世前一直哭，他最放不下的就是11歲的女兒，他等到女兒放學回家，看了他最後一眼才離去。」目前，家人正在為其處理後事，定於4月30日下葬。

她表示，「哥哥先前一直出現頭暈的症狀，但在當地找不出原因，後來到四川大學華西醫院治療，確診為膠質母細胞瘤4級，這是一種腦癌，醫生說這是一種很嚴重的疾病，治癒率很低，哥哥從確診到去世僅2年，太傷心了！」

▲「小楊哥」生前照片。（圖／翻攝自微博）

▲「小楊哥」生前照片。（圖／翻攝自微博）

她說道，膠質母細胞瘤是一種腦部惡性腫瘤，常見症狀有頭痛、噁心等，病情進展快、治療難度高，「哥哥確診後，家人一直沒有放棄，多次到昆明、成都的醫院治療，與病魔奮戰。」

儘管如此，他仍然保持著樂觀的心態，在抖音上，和妹妹一邊記錄抗癌之路，一邊記錄家庭日常。許多網友被他的故事觸動，紛紛留言鼓勵他戰勝病魔。

她感慨，「哥哥作為一個單親爸爸，把女兒拉扯大也很辛苦，自從哥哥患病後，主要靠父母及兩個妹妹照顧，他女兒很懂事，每天放學回家都會照顧爸爸。」

▲女兒剛過11歲生日，躺在椅子上的小楊哥面容憔悴。（圖／翻攝自微博）

▲女兒剛過11歲生日，躺在椅子上的小楊哥面容憔悴。（圖／翻攝自微博）

她表示，「哥哥在過世前一個月，就已經無法說話，哥哥治病花了40多萬元（人民幣，下同），有的是向親戚朋友借的，有的是愛心網友的捐款，現在家裡還欠了20萬元沒還。」

其中一段影片中，女兒哭著說，從她1歲到10歲，都是爸爸陪她過生日，這是她第一次自己過生日，「爸爸，你起來給我過生日了，我長大了，我11歲了！爸爸，我考試拿獎狀了，還是兩張。」許久，「小楊哥」才微微地張開雙眼，此時女兒已經哭紅了雙眼。

楊小姐繼續說道，哥哥過世前一直流眼淚，他最放不下的就是女兒，「他強撐著最後一絲氣力，終於等到女兒放學回家，當女兒看了他最後一眼，他才緩緩閉上雙眼，帶著不捨與牽掛，永遠地離開了這個世界，她才11歲啊，唯一依靠的爸爸走了！我們全家一定會把孩子好好養大。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 3 3292 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／鄭靚歆被弄斷肋骨　網紅師傅下場曝
Makiyo昔爆友人「紅了就不理人」！背後放冷箭　小S蔡康永
快訊／股民嗨了！國泰金配息出爐
鄭靚歆整復遭弄斷肋骨「纏訟2年勝訴」！　揭新內幕
賠售550萬！　屋主含淚出場
母女遭詐1200萬雙亡　回「還活著喔」員警出庭懊悔請求最重處

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

與腦癌搏鬥1年！33歲抖音網紅「小楊哥」離世…最後一眼看著女兒

批台獨「一代不如一代」　蘇起轟賴「沒有李蔡素養」

美財長稱緩和局勢「責任在中方」　陸外交部再強調：沒有贏家

遼寧飯店惡火奪22條生命　火舌二樓竄出...濃煙蔽整棟建築

「中美貿易戰」決不退讓　王毅：妥協只會讓霸凌者得寸進尺

習近平赴上海考察　首個行程先看「AI新創孵化器」

馬英九批台獨建國是「幻想」　籲賴清德「以天下蒼生為念」

陸男搭地鐵鞋上「好大一個洞」疑偷拍　拍攝女孩遭網暴：怎不抓現行　

連勝文轟賴清德「Mr. Lie」：用意識形態綁架台灣民眾

12歲女遭惡繼母「關廁所虐待17天」致死　生父還逼餵1600片瀉藥

外國女日本獨旅住APA　驚見陌生男躲床底嚇爛

【差點被肘擊】李珠珢靈活閃開，急奔進雅英懷裡XD

劉在錫「把情侶認成母子」　失言糗到倒地..狂道歉

【全場羨慕】萌弟拿應援毛巾迎接李雅英　被本尊摸頭又捏臉！

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

【福利大放送】#李珠珢 中場舞表演！網見影片：太有誠意

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

【別亂餵別人寵物！】狗在公園被亂餵巧克力　飼主崩潰怒報警

與腦癌搏鬥1年！33歲抖音網紅「小楊哥」離世…最後一眼看著女兒

批台獨「一代不如一代」　蘇起轟賴「沒有李蔡素養」

美財長稱緩和局勢「責任在中方」　陸外交部再強調：沒有贏家

遼寧飯店惡火奪22條生命　火舌二樓竄出...濃煙蔽整棟建築

「中美貿易戰」決不退讓　王毅：妥協只會讓霸凌者得寸進尺

習近平赴上海考察　首個行程先看「AI新創孵化器」

馬英九批台獨建國是「幻想」　籲賴清德「以天下蒼生為念」

陸男搭地鐵鞋上「好大一個洞」疑偷拍　拍攝女孩遭網暴：怎不抓現行　

連勝文轟賴清德「Mr. Lie」：用意識形態綁架台灣民眾

12歲女遭惡繼母「關廁所虐待17天」致死　生父還逼餵1600片瀉藥

《華燈初上》演員驚喜合體！　「6人大同框」燦笑全被拍

居家香氛正夯！MALIN+GOETZ「空間噴霧」推出鼠尾草、玫瑰香

桃園南洋美食節5／25登場　還有短影音+創意野餐佈置比賽

《秘密會議》演真的！義大利樞機主教有前科　宣布退出教宗選舉

悍將25名傷兵重挫戰力！緊急簽回混血投手爾曼羅索普

快訊／北市警局6名2線3星組長異動　萬華分局行政組長仍懸缺

蔡明忠長子接班！　蔡承道接富邦保代董座

快訊／女星整復「喀」一聲！肋骨裂如刀插背　網紅師傅下場曝

捷運桃園長庚線啟動　市府團隊16公里全線踏勘

「New Club」違法吸金2.2億　主謀重判8年+沒收犯罪所得

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

大陸熱門新聞

「高潮針」爆紅！主打女性注射後更易高潮

2025首個「蛇年蛇月蛇日蛇時」來了

陸名醫遭爆連續出軌6人...從護士到醫師通吃 小四傳背景硬到嚇人

不跪！陸外交部發影片對美嗆聲 引法日經驗批：低頭如飲鴆止渴

遼寧飯店惡火奪22條生命 火舌二樓竄出...濃煙蔽整棟建築

幸福航空「無預警停飛」　員工揭內幕

再次打臉川普！　中國外交部：中美近期未溝通關稅問題

33歲抗癌網紅「小楊哥」離世

才改名「朱雀玄武敕令」！24歲男又想改為「這48字」

逼吞1600片瀉藥！陸惡繼母17天虐死女兒

23樓高吊臂傾倒砸下！他差1秒閃過死神

6歲女展現超強書法功…網驚：忘喝孟婆湯

只吃3片菜！女子7天瘦11kg竟送醫

費時2天！女子用「翻糖蛋糕復刻古代文物」

更多熱門

相關新聞

費時2天！女子用「翻糖蛋糕復刻古代文物」

費時2天！女子用「翻糖蛋糕復刻古代文物」

湖北武漢一名甜點網紅鄒小姐近日在抖音帳號「小鄒鄒」上發布一段影片，用翻糖蛋糕1比1復刻河南安陽的文物「婦好鴞尊」，意外衝上微博熱搜。蛋糕不僅按照原比例製作，細節紋路也不馬虎，令不少網友直呼，「怎麼捨得切開吃掉！」

39歲抖音網紅突過世…前妻3天前車禍亡

39歲抖音網紅突過世…前妻3天前車禍亡

告別式現場畫面曝　網紅「安哥」遭控虐死女友明現身說明

告別式現場畫面曝　網紅「安哥」遭控虐死女友明現身說明

小楊哥繳清3億罰款　三隻羊獲准恢復經營

小楊哥繳清3億罰款　三隻羊獲准恢復經營

未受小楊哥影響？抖音電商GMV成長35%

未受小楊哥影響？抖音電商GMV成長35%

關鍵字：

抖音網紅小楊哥腦癌

讀者迴響

熱門新聞

男遊客空中滑索　意外拍到恐攻畫面

快訊／遭Makiyo爆「紅了就不認人」　楊丞琳不忍反擊

小甜甜「吞蛇吃蟲」沒流量　大陸創業鎩羽返台

加拿大汽車衝撞釀11死　嫌犯是台灣移民

勞動節隔天「選擇上班」　一票點頭笑了

遭楊丞琳駁「紅了就不認人」　Makiyo再發聲

五月天石頭移民定居英國！「舉家搬遷原因曝光」

台中嬤徒步6公里闖高中尋孫　真相惹鼻酸

S媽痛失大S肝腸寸斷！　

台中健身教練收5.1萬上門教課　按摩突性侵女學員

卓冠廷爆：賴清德下令35個罷藍委連署都要過　要求林右昌做這1事

2025「繳稅神卡」出現了！　最高回饋26％

阿嬤以為愛孫「去日本讀農業」　他公布學校...全場笑翻

「高潮針」爆紅！主打女性注射後更易高潮

虛幣糾紛4男遭囚摩鐵凌虐　逼性交還拍片

更多

最夯影音

更多

外國女日本獨旅住APA　驚見陌生男躲床底嚇爛

【差點被肘擊】李珠珢靈活閃開，急奔進雅英懷裡XD

劉在錫「把情侶認成母子」　失言糗到倒地..狂道歉

【全場羨慕】萌弟拿應援毛巾迎接李雅英　被本尊摸頭又捏臉！

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面