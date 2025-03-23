小楊哥繳清3億罰款　三隻羊獲准恢復經營

▲小楊哥的公司因月餅事件被勒令停業。（圖／翻攝自微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸直播賣貨網紅「瘋狂小楊哥」的公司「三隻羊」先前因月餅事件被勒令停業，並罰款6894.95萬元人民幣（約2.9億元新台幣）。大陸官方23日證實，三隻羊公司已經繳清罰款，並持續賠付消費者，整改符合要求，具備恢復經營條件。

安徽省合肥市的官方調查組23日發出公告提到，「三隻羊」已足額繳納罰沒款6894.95萬元，並對「香港美誠月餅」「澳洲谷飼牛肉卷」等涉案產品，已累計賠付2777.85萬元，並繼續按照應賠盡賠原則，執行退一賠三標準，做好退賠工作。

公告中指出，針對三隻羊公司在選品品控、宣傳推介、售後服務、內部管理等方面存在的問題，調查組指導其制定具體整改措施89項，督促其抓好整改落實，並要求其深刻反思此前直播過程中的不當言行，認真落實網絡文明行為規範的要求，切實加強主播人員和直播活動的規範管理，強化社會責任，自覺樹立良好形象。

▼小楊哥販售的香港月餅實際上來自廣東，但還是找了香港明星曾志偉來推銷。（圖／翻攝自微博）



公告中並強調，經三隻羊公司申請，調查組組織相關主管部門和律師、消費者代表等進行綜合評估，認為三隻羊公司整改符合要求，具備恢復經營條件。

小楊哥的公司「三隻羊」去年中秋節期間販售的「香港美誠月餅」，被踢爆在香港根本沒有任何知名度，實際上是一家廣東的公司跑去香港登記。

醜聞曝光之後，大批消費者要求退費，但三隻羊卻不積極處理，導致輿論全面炸鍋，並隨後又爆出多項虛假宣傳的爭議；最終，三隻羊被合肥市官方勒令停業及罰款，並必須賠償消費者。

▼出事之後，三隻羊竟將爭議月餅當成中秋節禮品送給員工。（圖／翻攝自微博）

