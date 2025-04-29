費時2天！女子用「翻糖蛋糕復刻古代文物」　網直呼：怎麼捨得吃

記者廖翊慈／綜合報導

湖北武漢一名甜點網紅鄒小姐近日在抖音帳號「小鄒鄒」上發布一段影片，用翻糖蛋糕1比1復刻河南安陽的文物「婦好鴞尊」，意外衝上微博熱搜。蛋糕不僅按照原比例製作，細節紋路也不馬虎，令不少網友直呼，「怎麼捨得切開吃掉！」

▲鄒小姐用蛋糕復刻的「婦好鴞尊」。（圖／翻攝自微博）

據《人民日報》報導，鄒小姐表示，前置作業大概花了10天，真正開始動手製作到完成花了2天，「復刻這個文物蛋糕的最大難關，就是如何用蛋糕組裝結構，用糖霜去表現，這個青銅的紋理，和它的年代感。」

她說道，「其中最難的是，要數鴞尊全身佈滿的各種紋路，都是用糖霜一點一點刻畫上去的，這個作品大概是我目前最捨不得切開的。」

▲鄒小姐表示，用蛋糕組裝文物結構相當難。（圖／翻攝自微博）

她先前表示，自己正在進行「用翻糖蛋糕復刻100件文物」的挑戰，先前還做過越王勾踐劍、巳蛇等，都曾引起話題，「做文物甜點的初衷，就是想用自己的方式，把文物的故事講給大家聽，我自己很喜歡逛博物館，就想著發揮特長，用自己的方式講文物的故事，我想挑戰一下，用甜點復刻出一個博物館來。」

▲鄒小姐做過的文物。（圖／翻攝自微博，上同）

相關影片引起網友熱議，「剛開始以為是真的古董，沒有想到居然是蛋糕，做得太像了」、「蛋糕版婦好鴞尊這誰捨得吃」、「文物變成了美食，細節還原度令人驚嘆」、「真正的手藝人，敬佩」、「若真有人送這蛋糕給我，我還真捨不得吃了」。