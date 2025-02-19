未受小楊哥影響？　抖音電商GMV成長35%超京東…穩坐業界第3

▲「瘋狂小楊哥」因販售假香港月餅形象一落千丈。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

字節跳動電商業務負責人康澤宇近日指出，2024年GMV幫助抖音電商市場份額提升，到了行業第三的位置。第一名則為淘寶GMV約7.8兆（人民幣，下同）；第二為拼多多GMV約4.7兆；第三則為抖音電商GMV約3.43兆元，較2023年的2.54兆年年增35%。

據《金融界》報導，近年來，抖音電商快速生長，在海內外都取得了顯著成績。作為短影音的龍頭，抖音擁有龐大的用戶基礎和每日活躍用戶數，這為電商業務提供了堅實的流量基礎，同時也孵化出粉絲量龐大的超級網紅，如粉絲過億的瘋狂小楊哥。

不過，小楊哥因帶貨的「香港美誠月餅」和「澳洲穀飼牛肉捲」涉及虛假宣傳，被罰款千萬元，並沒收違法所得。這對抖音電商來說，無非是一種傷害。

蟬媽媽平台數據顯示，相較於去年3月巔峰時的1.22億粉絲，幾個月來小楊哥的粉絲已經跌掉了近1000萬。同時，三隻羊的簽約主播也在不斷減少。

飛瓜數據顯示，三隻羊去年10 月約2400 個簽約抖音帳號，到今年1月驟減至不到800 個。至今，小楊哥仍未成功復出，商品櫥窗中也沒有好物。

▲小楊哥至今未復播。（圖／翻攝自微博）

知情人士透露，具體而言，以百萬粉絲數為分界線，百萬粉絲以上的達人直播對GMV大盤的貢獻約佔9%，中小達人則約佔21%，後者為電商主力。

抖音電商在去年3月也正式上線了名為「抖音商城版」的App，打造了一個獨立於抖音主站的綜合電商平台，在貨架電商領域邁出關鍵的一步。

同年12月，網經社電子商務研究中心發表了《2024年12月AppStore中國免費榜（購物）TOP100》，經過9個月的發展，抖音商城排名第一，阿里巴巴（1688）、京東、拼多多、閒魚、淘寶等平台緊隨其後。

抖音電商總裁魏雯雯去年9月公布數據指出，「在過去的一年裡，抖音電商的GMV實現了46%的同比增長，其中貨架場景的GMV增幅高達86%。」