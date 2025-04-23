39歲抖音網紅突過世…留14歲兒　家屬嘆：前妻3天前才車禍亡

▲39歲抖音網紅「串哥」突過世。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

河南林州39歲的抖音網紅「串哥」21日突然過世，震驚不少網友。串哥的二哥周先生表示，串哥的前妻「安紅」19日因車禍過世，弟弟為處理後事操碎了心，過世當天凌晨突然身體不適，送醫途中就沒了呼吸心跳，令家屬們感到十分震驚。

據《極目新聞》報導，周先生表示，現年39歲的串哥生前並無其他疾病，聽聞前妻離世，串哥曾精神恍惚、語無倫次，此後也一直忙著處理前妻後事，「21日當晚，串哥洗完衣服後，突然身體不舒服，送醫路上，便已失去生命跡象，前後不到20分鐘。」

周先生說道，「當時他還能說話，說自己身體發冷，還有些發抖，但很快說話就出現了吐字不清等問題，送到醫院後，最終因搶救無效不幸離世，離世就非常突然，串哥生前聽到前妻過世消息時，曾變得有些精神恍惚，語無倫次。」

▲串哥的抖音常記錄生活。（圖／翻攝自微博）

他還表示，「串哥離婚後仍愛著前妻，前妻當初受不了，他愛喝酒的習慣才離婚的，現在兩人在三天內相繼離世，獨留一個14歲的兒子。」

周先生感慨，「串哥連續幾天沒休息好，情緒也非常低落。」至於串哥的突然離世是否與此有關，周先生僅表示，目前家屬不清楚周某具體死亡原因，還需等醫院告知。

周先生最後說道，「人已經走了，我們很感謝網友的關心，但也希望大家不要有惡意的揣測，或中傷弟弟和他的前妻，目前串哥已經入土為安，後續家屬將著手解決14歲孩子的扶養問題。」

相關消息令網友們感到相當惋惜。有人表示，「串哥的抖音流量雖然沒有很高，但他在當地擺攤的店相當火，常常排滿客人，還有不少人慕名而來」、「好可惜啊，他是個老實人，影片裡看起來也很善良過生活」。