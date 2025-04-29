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醫院上班拍AV！　英女助理穿制服喊「患者死後更興奮」

▲護士。（圖／CFP）

▲莎拉因上班時間在醫院拍AV面臨調查。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國東倫敦24歲國民保健署（NHS）醫療護理助理莎拉（Sarah Whittall）被爆在上班時間穿著制服，拍攝OnlyFans成人影片，甚至出售她穿過的內衣。相關畫面流出後引發輿論譁然，院方現已展開調查，NHS也呼籲，醫護應維持患者與大眾期待的專業形象。

《太陽報》報導，莎拉曾在醫院值勤時拍攝裸露影片，包括解開制服露出胸部，甚至當場自慰，畫面可見她身上戴著NHS識別證。她還在影片中炫耀，曾在「失去一名病人」後與一名救護員發生性行為，「性與死亡連在一起，詭異的是這真的會令人興奮」。

報導提到，莎拉除在成人平台OnlyFans販賣性愛影片，還會將穿過的內衣以NHS檢體袋包裝出售，引發批評聲浪。知情人士直言，「這完全不恰當。她應該專注於拯救生命，而非靠賣弄色情來賺錢」。

事實上，過去也曾有NHS人員爆出類似醜聞，44歲病理學家艾蜜莉（Amelie Warnier）曾經只穿內衣在醫院太平間拍攝性感照，並在疫情期間上傳至OnlyFans，迅速在同事之間瘋傳。面對外界批評，艾蜜莉則反駁，「如果你在工作上很專業，下班後做什麼根本無關緊要。」

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