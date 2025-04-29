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環境部淫狼超不要臉！　性侵女同仁竟稱：對我無法抗拒

李健育（著背心者）擁有環境工程方面專業學歷經驗，四處演講授課。（翻攝環境部官網）

▲李健育（著背心者）擁有環境工程方面專業學歷經驗，四處演講授課。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊調查，李健育長期利用職務之便，對周遭女性做出撫胸、摸腿、熊抱等性騷行為，前年9月離職後，更有受害人指控曾在辦公室遭性侵、指姦，累積受害逾11人。離譜的是，他在接受監察院調查時，竟大言不慚表示，以他的外型、個性、穿著，女同仁對他的近身「關心」應不會厭惡，甚至「已達無法抗拒的程度」，犯後毫無悔意，心態十分可惡。

最令人髮指的是，李涉及的情節不僅肢體碰觸及言語性騷，還利用權勢指姦一名女被害人得逞，該被害人A女在偵查庭談話室製作筆錄時，忍不住掩面哭泣，痛訴遭李性侵多次的過程。

李健育在個人獨立的辦公室內，對女員工猥褻或性侵得逞。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

▲李健育在個人獨立的辦公室內，對女員工猥褻或性侵得逞。

A女控訴，李健育上班時間以討論公事為由，命她進入辦公室，先對她全身毛手毛腳，接著強行指姦得逞，她雖當場拒絕，卻不敢大聲呼喊，唯恐飯碗不保，也因此對家人長期愧疚、自責，呈現創傷壓力症候群，需定期接受輔導吃藥治療。

最可惡的是，李健育遭檢方傳訊到案後，對所有指控全然否認，還無恥地說：「我的型、個性較為外放，我的穿著較為帥氣，也會關心女性同仁，但只要對方拒絕，我一定不會做這些事。」「女同仁對我的近身關心應不會厭惡，甚至已達無法抗拒的程度。」「對方一定是跟我關係比較好，比較熟悉，才會碰對方。」「但為何在我任內沒有任何反映，等到我離開後進行調查才爆出這些事來，讓我覺得信任錯人。」辦案人員痛斥李犯後態度極為惡劣，毫無悔意。

檢方不採信李健育辯詞，關鍵證據是被害人的投訴信附有雙方LINE對話，女方：「我很尊重副座，但可以不要再摸我胸部，我有點不舒服！」李健育回傳「對不起」「不敢了」，顯見控訴為真。

台中地檢署正擴大追查有無其他受害者。

▲台中地檢署正擴大追查有無其他受害者。

李健育在狼行被踢爆之後，調離主管職務，2023年7月26日調任技監（8月22日環保署改制後為環境部技監），10月27日環境部作成性騷擾成立決議。李雖在9月29日辭職生效，但環境部隔年2月6日予以免職，並依《公務員懲戒法》第二條將其移送懲戒。去年11月5日監察院對李性騷擾案投票全數通過、彈劾成立，移請懲戒法院審理，相關刑事責任則移送台中地檢署偵辦，如今檢方將他聲押獲准，正擴大追查是否還有更多被害人，要讓李健育接受應有的制裁。

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