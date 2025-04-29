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恐喪失參選南韓總統資格！李在明「這天」定生死　三審決定是否翻盤

▲▼南韓共同民主黨完成黨內初選，李在明以將近9成支持率勝出。（圖／達志影像）

▲南韓共同民主黨完成黨內初選，李在明以將近9成支持率勝出。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓最大在野黨「共同民主黨」前黨代表李在明，因涉違反《公職選舉法》，繼一審獲判1年有期徒刑、2年緩刑後，於二審獲判無罪。如今，大法院（最高法院）稍早宣布三審宣判日期，表示將於5月1日下午進行判決。外界關注，判決結果是否會對總統大選造成影響。

根據《韓聯社》，南韓大法院今（29）日下午宣布，預計5月1日下午3時（台灣時間下午2時），針對李在明違反《公職選舉法》的嫌疑進行三審宣判，採全院庭審制。

據悉，李在明涉及多起官司訴訟，過去擔任京畿道城南市長時，曾在慰禮新都市、大庄洞都更案透過親信向民間業者洩露機密，涉嫌在城南市盆唐區柏峴洞都更時包庇某特定業者，其下屬城南都市開發公社開發1處長金文基（音譯）接受檢方偵查時，於2021年12月底在辦公室輕生身亡。

豈料，李在明2021年12月代表共同民主黨競選總統時，卻在接受媒體SBS新聞專訪時出言否認，「我擔任城南市長時，根本不認識、也不記得（金文基），因為他算是底層員工」，更表示絕不曾和金文基一起打過高爾夫，隔年9月被檢方以違反《公職選舉法》起訴。

儘管判決結果可能對大選結果造成影響，不僅讓李在明被迫背負政治風險參選，甚至還可能因三審定讞獲判有期徒刑而失去國會議員身分、未來10年內喪失參選任何公職的資格，但是法律界關係人士皆認為，三審「翻盤」重審並判決李在明有罪的機率相當低。

►快訊／翻盤！韓「最大在野黨」黨魁李在明涉違反選舉法　二審無罪

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