快訊／翻盤！韓「最大在野黨」黨魁李在明涉違反選舉法　二審無罪

▲南韓共同民主黨黨代表李在明。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓最大在野黨「共同民主黨」黨代表李在明涉嫌違反《公職選舉法》，繼一審獲判1年有期徒刑、2年緩刑後，今（26）日由首爾高等法院進行二審宣判，最後法官翻轉一審判決結果，判處李在明無罪，李在明仍能維持國會議員身分，並且有參選資格。據悉，一旦三審定讞，李在明將喪失國會議員職務，並且未來10年失去參選資格。

根據《韓聯社》，首爾高等法院刑事6-2部於26日下午2時（台灣時間下午1時）針對李在明涉嫌違反《公職選舉法》的部分開庭審理，在二審判處李在明無罪，認為過去李在明受訪談及柏峴洞時聲稱「不認識金文基」，並無法構成犯罪。

據悉，李在明涉及多起官司訴訟，過去擔任京畿道城南市長時，曾在慰禮新都市、大庄洞都更案透過親信向民間業者洩露機密，涉嫌在城南市盆唐區柏峴洞都更時包庇某特定業者，其下屬城南都市開發公社開發1處長金文基（音譯）接受檢方偵查時，於2021年12月底在辦公室輕生身亡。

豈料，李在明2021年12月代表共同民主黨競選總統時，卻在接受媒體SBS新聞專訪時出言否認，「我擔任城南市長時，根本不認識、也不記得（金文基），因為他算是底層員工」，更表示絕不曾和金文基一起打過高爾夫，隔年9月被檢方以違反《公職選舉法》起訴，去年11月15日一審宣判時，更被判處1年有期徒刑、2年緩刑。

一旦大法院（最高法院）在三審定讞李在明有期徒刑和緩刑，則李在明將立刻喪失國會議員身分，且未來10年以內將喪失參選任何公職的資格，無法代表共同民主黨參選總統。就算減刑至獲判100萬韓元以上的罰金，李在明仍將喪失國會議員身分，且未來5年內喪失參選資格。