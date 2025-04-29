白沙屯媽祖進香預期湧入60萬人潮　雲林縣府完善服務大公開

▲雲林縣府公布5月3日媽祖鑾駕抵達北港朝天宮時交通管制、休憩場所與活動資訊。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府為因應白沙屯媽祖、山邊媽祖北港進香活動，將帶來逾60萬人潮，今（29）日宣佈5月3日媽祖鑾駕抵達北港朝天宮時交通管制、休憩場所與活動資訊，呼籲民眾提前做好準備，遵守各項管制措施，歡喜進香，平安回家。

2025年白沙屯媽祖、山邊媽祖北港進香活動將於5月1日深夜起駕，預計5月3日抵達北港鎮朝天宮。當天包括隨行逾32.9萬香燈腳及來自各地迎接媽祖信。副縣長謝淑亞表示，縣府全力整備各項資源，提供最完善的交通疏導、休憩、緊急救護及文化觀光資訊等服務，展現雲林人熱情，讓每一位香燈腳都能歡喜進香、平安回家。



警察局長李建民表示，北港市區將於5月3日上午6時起至下午4時止劃定管制區並禁止車輛進入。下午4時起至交通恢復順暢止，管制範圍將縮小至朝天宮周邊區域，同樣禁止車輛進入。提醒民眾需依現場員警或義交指揮，將車輛停放至管制區外圍停車場後，再步行前往參香。



另為節省過境旅客時間並分流車潮，當天南下車輛可由台19線或145線接特一號道路、民樂路、文仁路及媽祖大橋進入嘉義縣。北上車輛建議由媽祖大橋進入本縣，並由文仁路接民樂路後往好收方向北上。



若管制區外圍改道路線發生壅塞，南下部分將引導台19線或145線南下過境旅客經由北特一道路北上後，接台 78 線東行及國道 1 號南下。北上部分： 將封閉北港大橋北上車道，請民眾改走媽祖大橋，並提前於大同路左轉往水林、好收方向北上。



李建民指出，5月3日北港鎮民樂路及華南路二側、河堤道路東側將禁止路邊停車。並派遣拖吊車，即時排除併排、占用車道、阻擋人車通行等嚴重違規車輛，並協助事故車輛拖離。建議民眾將車輛停放於管制區外的指定停車場。包括北港溪高灘地、牛墟、一停車場及水仙宮停車場可供民眾使用。另管制區外亦有台19線、145 線、145 旁北港重劃區、北特一道路及164 線道路路肩可供民眾停車。

交通工務局長汪令堯表示，交工局攜手北港鎮公所規劃交通疏導措施。包括於「北港1911好庫文化園區」提供休憩區及轉乘服務，方便民眾使用。當天嘉義客運、臺西客運及嘉義縣公車處路線，原北港市區站點全數取消，統一改由「北港1911好庫文化園區」上下車，現場設有明確引導標示及候車設施。

另考量市區交通負荷能量，當日北港環鎮接駁巴士暫停服務，並增設白沙屯進香活動專屬接駁專車，提供往嘉義高鐵站免費接駁，每15分鐘一班，服務時間為12:30至21:00。往嘉義火車站收費接駁，每人每趟50元，服務時間為12:00至20:30。

為提供香燈腳休息空間，縣府協調育英國小、僑美國小、北辰國小、南陽國小、國立北港高中及北港農工等校園，於5月3日上午8時至晚間10時開放非教學區域供休憩使用。當天同步開放給信眾休憩的場域，還包括北港鎮第二零售市場2樓、北港鎮立游泳池、北港鎮農會、北港1911好庫文化產業園區、北港水道頭文化園區、北港遊客中心及北港大復戲院等地，均設有休憩及洗手間服務。



雲林縣消防局則自5月3日上午9時起全面提升緊急救護能量，北港及鄰近鄉鎮消防分隊加強備勤，並派遣六合救護隊進駐北港地區支援，於朝天宮周邊設立救護車待命點。雲林縣救災救護指揮中心派員進駐現場聯合應變指揮中心，即時掌握狀況，快速應對。



除了白沙屯拱天宮委託梧棲童綜合醫院於進香過程中會有2部救護車隨隊緊急救護，提供即時的醫療支援外，進香隊伍抵達北港時，童綜合醫院及中國醫藥大學北港附設醫院會於北港朝天宮前、後方各設立一個救護站。北港鎮的諸元內科及北港仁一醫院於星期六會開立半天的門診，供香客提供免費的擦藥、肌樂等痠痛噴劑。北港仁一也會在醫院門口設立半天的簡易救護站，為參與繞境的民眾提供臨時醫療協助。



衞生局亦會發文給轄內6家急救責任醫院預作因應，於突發事件時，提供緊急醫療服務。

.文觀處配合白沙屯媽祖進香規劃包括「北港進香旗」與「白沙屯媽祖限定結緣品」Facebook抽獎活動、「與神同行遊雲林」滿額抽獎、「北港亮點尋寶趣」APP集章送禮等，邀請全國民眾共同感受北港的文化魅力與媽祖信仰的溫暖力量。

縣府呼籲民眾遵守各項管制及規範，確保活動圓滿順利，相關資訊請上「雲林縣政府官網白沙屯媽祖進香北港交通資訊專區」、「雲林縣文化觀光處官網」、「雲林縣警察局官網」查詢。

▲雲林縣府公布5月3日媽祖鑾駕抵達北港朝天宮時交通管制、休憩場所與活動資訊。（圖／記者游瓊華翻攝）