卓冠廷爆賴下軍令遭林右昌否認　民眾黨：被發現「以黨領政」急滅火

▲總統賴清德。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨發言人卓冠廷透露，總統兼民進黨主席賴清德曾在中常會下令，35席罷免藍委連署都要過，更交辦秘書長林右昌，若有人抱怨議員、地方黨部不認真，可直接致電告知；但林右昌今（29日）卻澄清，罷免行動是公民自主行為，民進黨從未主導。對此，民眾黨發言人張彤批評，綠營上演網內互打，是眼見被揪出「以黨領政」完全不演了，才趕快滅火？

針對卓冠廷稱賴清德下令「泛藍立委35個罷免案都要過」，但林右昌卻大動作出面澄清「罷免是罷團自主行為，民進黨從來沒主導」，連民進黨立院黨團都潑卓冠廷冷水一事，張彤29日質疑，綠營方向大轉彎、上演網內互打，是眼見被揪出「賴主席下達罷免軍令狀，以黨領政完全不演了」，趕快一個扮白臉一個扮黑臉滅火？又或者只是一齣地方議員被黨中央打臉的鬧劇？

張彤批評，若卓冠廷所言屬實，賴清德貴為國家元首，卻下達軍令狀全力推動大罷免，那恰恰坐實綠色黨國體制現形，以及全台民進黨民代領著人民納稅錢，每天竟然可以正事不做、只要搞政治鬥爭搞大罷免，完全是徹底踐踏民主，荒謬至極。

張彤提及，但若只是地方議員為了搏聲量，最終被黨中央打臉的一個茶餘飯後笑話，卓冠廷不但是不適任的議員，更是信用破產的發言人。

張彤強調，正告民進黨，身為執政黨別說一套做一套，為了鞏固自身政黨利益持續癱瘓國政，拿全體人民的生計當做政治籌碼，操作社會對立、動用國家機器來打擊政敵。