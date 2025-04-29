去年全球史上最熱　台灣冬季反創11年來最冷

▲中央氣象署氣象預報中心主任陳怡良。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

受全球暖化影響，全球逐漸面臨極端天氣。中央氣象署表示，去年全世界經歷有史以來最熱天氣，今年1至3月也是歷史第2高溫，反觀台灣去年冬天經歷11年以來最冷冬季，今年春季平均氣溫為2011年以來第3冷，世界各地都在經歷過去經驗難以理解的變化。

氣象署副署長洪景山指出，去年全世界經歷有史以來最熱天氣，今年1至3月也是歷史第2高溫，反觀台灣去年冬天經歷11年以來最冷冬季。在全球沸騰的過程中，台灣卻處於11年以來極端冷的季節，代表在全球暖化背景下，世界各地都在經歷過去經驗難以理解的變化。

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氣象署氣象預報中心主任陳怡良指出，今年春季（2至4月）底層有較多東北風，造成台灣附近溫度偏低。另外，南海到菲律賓東方海面對流活躍，水氣往北移動過程，容易造成降雨偏多。

陳怡良表示，今年春季平均氣溫為2011年以來第3冷，此外，今年春季台北市低於14度（大陸冷氣團）有30天，為近20年第3多。

他進一步分析，今年2月偏冷時間長，3月至4月冷暖交替，均氣溫偏冷；降雨方面，由於受鋒面、南方雲系及華南雲雨區影響期間，雨勢明顯，整體降雨量為正常至偏多。

陳怡良表示，今年春季（2至4月）溫度偏低，2月歷經2波寒流、2波強烈大陸冷氣團及4波大陸冷氣團，還有東北季風參雜，冷空氣頻繁南下，2月全台各地偏低，3、4月則是冷暖交替，以正常為主，整體春季為偏冷，僅有少數氣象站，如玉山氣象站偏高溫。

在降雨方面，他表示，受鋒面、南方雲系及華南雲雨影響，降雨顯著，累積雨量偏多，2月中南部及東南部偏多雨，3月中部以北多雨、南部正常，4月中部以北部分正常偏多，其他正常偏少，整體春季累計雨量為321.3毫米，略大於氣候平均值282.8毫米。