　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

去年全球史上最熱　台灣冬季反創11年來最冷

▲▼中央氣象署氣象預報中心主任陳怡良。（圖／記者周湘芸攝）

▲中央氣象署氣象預報中心主任陳怡良。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

受全球暖化影響，全球逐漸面臨極端天氣。中央氣象署表示，去年全世界經歷有史以來最熱天氣，今年1至3月也是歷史第2高溫，反觀台灣去年冬天經歷11年以來最冷冬季，今年春季平均氣溫為2011年以來第3冷，世界各地都在經歷過去經驗難以理解的變化。

氣象署副署長洪景山指出，去年全世界經歷有史以來最熱天氣，今年1至3月也是歷史第2高溫，反觀台灣去年冬天經歷11年以來最冷冬季。在全球沸騰的過程中，台灣卻處於11年以來極端冷的季節，代表在全球暖化背景下，世界各地都在經歷過去經驗難以理解的變化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署氣象預報中心主任陳怡良指出，今年春季（2至4月）底層有較多東北風，造成台灣附近溫度偏低。另外，南海到菲律賓東方海面對流活躍，水氣往北移動過程，容易造成降雨偏多。

陳怡良表示，今年春季平均氣溫為2011年以來第3冷，此外，今年春季台北市低於14度（大陸冷氣團）有30天，為近20年第3多。

他進一步分析，今年2月偏冷時間長，3月至4月冷暖交替，均氣溫偏冷；降雨方面，由於受鋒面、南方雲系及華南雲雨區影響期間，雨勢明顯，整體降雨量為正常至偏多。

陳怡良表示，今年春季（2至4月）溫度偏低，2月歷經2波寒流、2波強烈大陸冷氣團及4波大陸冷氣團，還有東北季風參雜，冷空氣頻繁南下，2月全台各地偏低，3、4月則是冷暖交替，以正常為主，整體春季為偏冷，僅有少數氣象站，如玉山氣象站偏高溫。

在降雨方面，他表示，受鋒面、南方雲系及華南雲雨影響，降雨顯著，累積雨量偏多，2月中南部及東南部偏多雨，3月中部以北多雨、南部正常，4月中部以北部分正常偏多，其他正常偏少，整體春季累計雨量為321.3毫米，略大於氣候平均值282.8毫米。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 3 3292 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
環保署淫狼猥褻11女！　收押12天狀況曝光
請周五可爽休4天！　勞動節隔天「選擇上班」原因笑了
超狂！台南男騎車戴「沙琪瑪安全帽」　警方回應了
台南古蹟前拍全裸照！　29歲嫌遭拘提
426凱道越南人有身分證？　養生館闆娘戳破謊言：拿居留證
快訊／越南航空剛起飛就折返高雄　超扯原因曝
快訊／大屠殺！狂輸55分遭橫掃　創NBA季後賽紀錄
不跪！　陸外交部發影片對美國嗆聲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

李珠珢兩邊跑！她「1原因」嘆可惜　一票搖頭：實在沒必要

去年全球史上最熱　台灣冬季反創11年來最冷

請周五爽休4天！勞動節隔天「選擇上班」一票點頭　曝原因笑了

今年梅雨「正常偏少」機率大　氣象署：短時強降雨頻率更高

凱道越南人持身分證？養生館闆娘「戳破鄭正鈐謊言」：是拿居留證

快訊／越南航空剛起飛就折返高雄　原因超扯：疑忘帶飛行紀錄簿

民團反對汽車路考增「行穿線前指差確認」　公路局：將研議修正

夏天防曬外套穿哪牌？超多人推「1台牌」　人氣贏UNIQLO

汽車考照研擬增「行穿線前指差確認」　民團反對：應改擺頭檢查

白沙屯拱天宮「放頭旗」進香起跑　33萬人追粉紅超跑...暴增8成

外國女日本獨旅住APA　驚見陌生男躲床底嚇爛

【差點被肘擊】李珠珢靈活閃開，急奔進雅英懷裡XD

劉在錫「把情侶認成母子」　失言糗到倒地..狂道歉

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

【全場羨慕】萌弟拿應援毛巾迎接李雅英　被本尊摸頭又捏臉！

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

【福利大放送】#李珠珢 中場舞表演！網見影片：太有誠意

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

【別亂餵別人寵物！】狗在公園被亂餵巧克力　飼主崩潰怒報警

李珠珢兩邊跑！她「1原因」嘆可惜　一票搖頭：實在沒必要

去年全球史上最熱　台灣冬季反創11年來最冷

請周五爽休4天！勞動節隔天「選擇上班」一票點頭　曝原因笑了

今年梅雨「正常偏少」機率大　氣象署：短時強降雨頻率更高

凱道越南人持身分證？養生館闆娘「戳破鄭正鈐謊言」：是拿居留證

快訊／越南航空剛起飛就折返高雄　原因超扯：疑忘帶飛行紀錄簿

民團反對汽車路考增「行穿線前指差確認」　公路局：將研議修正

夏天防曬外套穿哪牌？超多人推「1台牌」　人氣贏UNIQLO

汽車考照研擬增「行穿線前指差確認」　民團反對：應改擺頭檢查

白沙屯拱天宮「放頭旗」進香起跑　33萬人追粉紅超跑...暴增8成

軍演頻繞台！郭智輝問「要打下來？」　陳玉珍：我支持

假老闆LINE指示匯貨款　「巧克力女王」出差2天痛失642萬

子女管教問題起爭執！妻拿水果刀反鎖房間　消防破門救人

Q1法拍交易609棟創10年新低　住商：股災效應年底浮現

李珠珢兩邊跑！她「1原因」嘆可惜　一票搖頭：實在沒必要

媽說不要心裡卻偷笑！雪莉母親節送17公斤大容量「Panasonic洗衣機」科技功能讓洗衣變享受

崑大餐飲系學生拉花技藝驚豔全場　競賽4獎入袋摘雙料冠軍

「3大韓式炸雞店」母親節優惠包！海鮮小煎餅、起司球限量送

台灣Suzuki Ignis聯名「黃阿瑪特仕車」！萌系可愛風　貓奴肯定興奮

十年磨一劍！班哥再演亞斯伯格症會計師　笑談砍正義聯盟預算

【打扮決定價值】他用擺盤神比喻　可樂＋花＋湯匙身價暴漲

生活熱門新聞

台中嬤徒步6公里闖高中尋孫　真相惹鼻酸

快訊／8級強風來了　下波變天時間曝

阿嬤以為愛孫「去日本讀農業」　他公布學校...全場笑翻

Makiyo爆料：女星紅了不認人　3線索揭身分

快訊／8級強風要來了　今「全台有雨」下最大地區曝

快訊／台鐵清晨死傷意外　桃園-內壢單線雙向通行

明後天轉乾飆高溫　周四起雨連下5天

起飛才半小時！越南航空突折返高雄

1號颱風「蝴蝶」可能生成　模擬北轉路徑曝

李珠珢應援LG影響人氣？　名嘴四度入場給結論

他見「商務艙乘客表情」納悶了　網秒懂

父母帶小孩看診「爸搶回2句話」　醫倒吸一口氣

「首波梅雨鋒面」時間曝　連下2天

養生館闆娘「戳破鄭正鈐謊言」：拿的是居留證

更多熱門

相關新聞

全球暖化讓PM2.5濃度失控！環境部澄清：9年改善率達36%

全球暖化讓PM2.5濃度失控！環境部澄清：9年改善率達36%

中研院研究顯示，全球暖化導致台灣空品惡化，其中PM2.5濃度變化劇烈。環境部表示，上述研究是基於無空污管制狀況進行模擬，但政府過去至今實施多項空污管制計畫，PM2.5平均濃度從105年20.0µg/m³，113年降至12.8µg/m³，改善率36%。但研究顯示，未來空氣污染改善成效，部分將受天氣因素而抵消，故仍須持續加大空污改善力道。

獨／全球暖化導致台灣空品惡化　中研院模擬：不良日數增3至6天

獨／全球暖化導致台灣空品惡化　中研院模擬：不良日數增3至6天

今局部高溫飆38度　明起變天「雨區逐日擴大」

今局部高溫飆38度　明起變天「雨區逐日擴大」

明3地飄雨！更強鋒面下周四橫掃　雨連下4天

明3地飄雨！更強鋒面下周四橫掃　雨連下4天

鬆散鋒面明路過「3地可能有雨」　下周三再變天雷雨襲全台

鬆散鋒面明路過「3地可能有雨」　下周三再變天雷雨襲全台

關鍵字：

全球暖化高溫冬天

讀者迴響

熱門新聞

小甜甜「吞蛇吃蟲」沒流量　大陸創業鎩羽返台

台中健身教練收5.1萬上門教課　按摩突性侵女學員

台中嬤徒步6公里闖高中尋孫　真相惹鼻酸

卓冠廷爆：賴清德下令35個罷藍委連署都要過　要求林右昌做這1事

加拿大汽車衝撞釀11死　嫌犯是台灣移民

虛幣糾紛4男遭囚摩鐵凌虐　逼性交還拍片

快訊／8級強風來了　下波變天時間曝

「環境部淫狼」照片曝光！　性騷、性侵11女受害

阿嬤以為愛孫「去日本讀農業」　他公布學校...全場笑翻

帶受傷女回家照顧趁機嘿咻　軍官判賠20萬確定

Makiyo爆料：女星紅了不認人　3線索揭身分

五月天石頭移民定居英國！「舉家搬遷原因曝光」

快訊／桃園80歲嬤闖軌道　遭台鐵區間車撞擊死亡

川普民調創新低　火大嗆「假新聞」

快訊／8級強風要來了　今「全台有雨」下最大地區曝

更多

最夯影音

更多

外國女日本獨旅住APA　驚見陌生男躲床底嚇爛

【差點被肘擊】李珠珢靈活閃開，急奔進雅英懷裡XD

劉在錫「把情侶認成母子」　失言糗到倒地..狂道歉

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

【全場羨慕】萌弟拿應援毛巾迎接李雅英　被本尊摸頭又捏臉！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面