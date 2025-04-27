獨／全球暖化導致台灣空品惡化　中研院模擬：不良日數增3至6天

▲中研院模擬研究顯示，全球暖化導致台灣空品惡化，不良日數增加3至6天。（圖／記者李毓康攝）

記者許敏溶／台北報導

全球暖化除影響氣候，也會導致空品惡化。中研院透過高解析度大氣與空氣品質模擬，全球暖化導致東北季風日數減少與低層風場減弱，造成台灣大氣擴散與通風條件惡化，若全球均溫升高2℃，除北部外，其餘地區空品不良日數增加3到6天，其中PM2.5濃度變化幅度更劇烈，顯示在高暖化下，空污問題可能惡化。

全球暖化持續加劇，不僅改變氣候型態，也對台灣空氣品質與作物產量構成挑戰。為了解對台灣影響，中研院環境變遷研究中心參與國科會「台灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台（TCCIP）」計畫，與國家災害防救科技中心合作，透過高解析度大氣與空氣品質模擬，評估氣候變遷對台灣地區溫度、空氣品質與農業生產力的多重衝擊。

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在空氣品質部分，中研院環變中心表示，根據模擬結果，若全球均溫上升2℃，東北季風日數減少與低層風場減弱，會減弱台灣大氣擴散與通風條件，因而空氣污染累積風險隨之升高。秋冬季節，除了北部之外，其餘地區PM2.5空氣品質不良日數可能增加3到6天，另臭氧生成影響也更為顯著。若全球平均升溫達4°C，污染物變化幅度則會更明顯，空品惡化風險益發加劇。

▲中研院環變中心模擬研究顯示，全球暖化導致空污變嚴重。（圖／記者許敏溶攝）

中研院環變中心指出，研究也顯示，城市地區熱浪頻率增加速度高於森林地區，反映出都市對氣候壓力相對更為敏感，空污衝擊會更顯著，相比之下，森林地區則表現出較強的氣候韌性。

此外，環變中心也針對全球暖化對小麥、番茄與馬鈴薯等經濟作物影響進行模擬，研究團隊模擬發現，全球暖化除了改變溫濕度與日照條件外，臭氧增加也會影響作物氣孔行為，因而導致產量下滑。而比較小麥、番茄與馬鈴薯等作物，發現小麥對臭氧較敏感，在2°C暖化情境下產量減少1.8至2.7%，升溫至4°C，減產幅度達4.1至4.7%，不過臭氧與溫濕度對作物的影響在不同暖化情境下，呈現非線性變化。

環變中心表示，這次研究計畫顯示氣候變遷對台灣不同區域與部門的異質性衝擊，呼籲相關部門推動區域化調適與減緩策略，以維護環境與糧食安全，例如針對臭氧敏感的作物如大豆、毛豆以及四季豆等，應在高臭氧地區調整管理策略、種植季節或品種等以降低災損風險。