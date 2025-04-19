明3地飄雨！更強鋒面下周四橫掃　雨連下4天

▲明天鬆散鋒面路過台灣北部海面，下周四還有更強鋒面通過台灣上空。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(20日)鋒面通過北部海面，不過因結構鬆散帶來降雨不多，午後北部、東北部和各山區有局部短暫雷陣雨；下周三、四將有一波較強鋒面直衝，其中北部和基隆北海岸有雷雨，下周五、六東北季風和華南水氣助攻，雨區擴全台。另外，周三後氣溫將一路降溫。

中央氣象署資深預報員林定宜表示，明天鋒面通過台灣北部海面，這波鋒面結構不太好，較為鬆散，降雨不會太多，金馬有局部較大雨勢之外，本島中部以北有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後北部、東北部及各地山區局部短暫雷陣雨；下周一、下周二各地晴到多雲為主，有降雨空檔，午後山區有零星短暫陣雨。

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下波鋒面延後報到，林定宜表示，根據最新預報，下一道鋒面預計下周三接近，下周四鋒面通過、東北季風增強，北部、東北部氣溫下降，下周三、四這兩天北部、基隆北海岸有局部短暫陣雨或雷雨，中部及東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周五、下周六東北季風影響，加上華南雲雨東移，林定宜說明，北部、東北部氣溫比較涼，中部以北、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為零星短暫陣雨。

林定宜進一步指出，下周三、下周四鋒面接近和通過時，北部和基隆北海岸降雨強度比較強，會有雷雨，下周五和下周六則是雨區比較廣，各地都有降雨機會，降雨天氣將從下周三持續到下周六，之後東北季風才會減弱。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，林定宜表示，下周二之前暖熱，其中周二吹西南風較熱，東南部有焚風，西半部包括大台北盆地、中南部近山區溫度較高，局部高溫上看36度以上，大台北預估35度，可能是春天以來最熱一天，不過未來將越來越熱。

由於降雨和東北季風影響，林定宜表示，下周三開始，溫度將逐日下降至下周六，頭尾溫差降幅約10度。下周五高溫剩19到22度。