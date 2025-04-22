今局部高溫飆38度　明起變天「雨區逐日擴大」

▲今天全台高溫約32至35度，不排除部分達36至38度。（圖／記者李毓康攝）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署預報員陳姵安表示，今天全台高溫約32至35度，不排除部分達36至38度。明天起鋒面影響變天，中部以北有局部短暫陣雨或雷雨，甚至有較大雨勢發生機率。周四起東北季風影響，降溫明顯，周五、周六北台灣高溫僅剩21度，且雨區擴大到全台，預計影響到周六。下周一又有另一波鋒面影響，屆時全台又都有機會降雨。

陳姵安指出，明天鋒面影響，上半天主要影響北部及東北部地區，其他地區則是愈晚雨勢愈明顯。明、後天中部以北有局部短暫陣雨或雷雨，甚至有較大雨勢發生機率，東半部也有局部短暫陣雨，南部則是多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨。

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她表示，周四東北季風增強，預計影響到周六。周五、周六加上華南雲雨區影響，雨區擴大到全台，北部及東北部也有局部較大雨勢。周日東北季風減弱，水氣減少，北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，午後山區也有降雨。下周一另一波鋒面影響，水氣增加，全台都有機會降雨，北部、東半部及恆春半島為局部短暫陣雨，其他地區零星雨。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，陳姵安表示，今天全台高溫約32至35度，不排除部分達36至38度。明天鋒面影響，但降雨較晚，高溫僅略微下降，仍有30度或以上。周四起東北季風影響，北部、宜花地區降溫明顯，北部高溫約26至27度，花東約27至29度，南部約30至33度。

她表示，周五、周六白天北部及宜花地區高溫僅21至24度，中南部26至31度。周六清晨北部低溫18、19度，中部約21度，南部23度。周日東北季風減弱，各地高溫再回到28至32度。下周一鋒面影響，可能再略低2度。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

她也說，明天金門、馬祖地區，及中部以北夜晚清晨有霧或低雲，提醒民眾留意。另外，今天西南風增強，台中以北、恆春半島沿海較強陣風發生，提醒民眾留意。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）