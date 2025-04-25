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丈夫命危要裝葉克膜！人妻接電話才知「小三送他去醫院」

▲桃園市涂姓男子今年3月間身體不是到中壢區某醫院掛急診，治療過程卻情緒失控將3名醫護人員徒手毆打成傷。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲新北一名人妻接到丈夫命危的通知，才知丈夫在外有小三。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

新北市一名女子阿霞（化名）與丈夫阿牛（化名）結婚超過30年，怎料阿牛2024年間命危搶救，阿霞接到消息以後，才驚覺丈夫早已背叛她，在外與情婦阿蝶（化名）交往超過20年，氣得她將2人告上法院。新北地院審理後，判阿牛與阿蝶須連帶賠償40萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿霞與阿牛1990年間結婚，婚姻持續至今已超過30年，2人育有2名子女，婚姻生活十分穩定。不過，阿霞2024年間接到電話，得知丈夫休克命危、要裝葉克膜搶救，因此需要她到醫院一趟、簽署家屬同意書。

阿霞趕到醫院後，連忙詢問丈夫是怎麼被送醫的，沒想到一問之下才知，丈夫早已背叛婚姻，與阿蝶祕密交往超過20年。

阿霞進一步挖掘，才發現丈夫的手機當中，滿是與阿蝶的鹹濕訊息，包含「火鳥正在燃燒」、「情商不高，但你愛愛高啊」、「感謝你已把最猛最精華的美好時光給我，我已非常的滿足感恩了」、「你可以的啊！每次都是2次，只要再多1天抱抱就有4次了」、「太搞笑了吧，你用什麼姿勢我也都喜歡」等等，雙方還會互相傳送含有性器官的影像。

阿霞對此忍無可忍，一撞將阿牛、阿蝶告上法院，並且求償100萬元。

新北地院經過審理，由於3人都已經退休，法官考量以後，判阿牛、阿蝶須連帶賠償40萬元，超出的部分予以駁回，全案仍可上訴。

 
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