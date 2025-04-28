澎湖出海釣小管失聯！整艘船漂流37海浬　海巡24小時內成功救援

記者陳洋、鄒鎮宇／澎湖報導

海巡署金馬澎分署第十三巡防區在28日上午接獲報案，指出一名吳姓男子於昨晚駕駛「榮發3號」小船出海釣小管後失聯。經過海巡署的快速反應與全面搜索，終於在今天傍晚成功救援。

▲海巡在24小時內成功救援吳姓船長。（圖／記者陳洋翻攝）



海巡署金馬澎分署（澎湖）第十三巡防區表示，吳姓民眾報案，她的先生27日傍晚駕駛「榮發3號」自用小船出港夜釣小管，直至今日上午仍未返港，協請海巡署協助救援。

海巡署第十三巡防區接獲通報後，旋即統合第八海巡隊、第七岸巡隊勤務能量及科技偵蒐裝備，指揮在航巡弋PP-10071海巡艇10員、第七岸巡隊安檢所及巡邏組，動員計94車158員前往疑似事發海域地點及鄰近岸際擴大搜索，並利用第七岸巡隊無人機協助搜索（搜索範圍鎖港南方1.5海域至鎖港東方2.5浬海域範圍，計4架次），希冀搶在救援黃金72小時內順利搜救成功。

▲▼吳姓船長呈現虛脫狀態。（圖／記者陳洋翻攝，下同）



海巡署金馬澎分署（澎湖）第十三巡防區表示，28日下午4時20分，雷達翁姓操作員抽絲剝繭，迴放過濾航跡，嚴格篩選海面所有目標，研判「榮發3號」自用小船漂流至鎖港東南8海浬（23-24. 075N 119-41.263E），立即通報線上 PP-10071 海巡艇前往現場搜救，在傍晚17時抵達該海域，發現「榮發3號」自用小船及吳姓船長。

吳船長發現海巡艇後，同時也在船尾對海巡艇呼救，海巡艇立即併靠救援，初步研判疑似舷外機故障，海巡隊人員登艇協助故障排除，並攙扶吳姓船長至艇上，發現吳姓船長海上滞留長達24小時，漂流37 海浬，由於船上食用水及食物甚少，身體已有虛脫現象，PP-10071海巡艇長對吳姓船長立即補給食物充飢及安撫精神，吳姓船長對海巡同仁表達感謝之意，之後傍晚17時15分，PP-10071 海巡艇開始拖帶「榮發3號」返回馬公港，第十三巡防區同步通報家屬知悉，終於在晚間1915時平安抵達馬公港，結束這趟驚險航程。

海巡署提醒，現在正值梅雨季及颱風季節，又是澎湖花火節及旅遊觀光盛季，海象瞬息萬變，海巡署在此呼籲民眾無論駕船出海夜釣小管或乘坐觀光船出海觀看絢爛煙火，務必在航行前要檢查相關航行設備及機械狀況，並隨時留意氣象資訊，穿戴救生衣，備妥通訊設備，注意自身安全，若發生緊急狀況，請儘速撥打海巡「118」服務專線，海巡人員將全力展開救援，確保民眾生命財產。