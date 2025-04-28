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揪同窗士林夜市小酌！8年級夫妻突爆吵　目擊民眾嚇壞急Call警

記者黃宥寧／台北報導

北市劉姓男子約友人前往士林夜市聚餐，期間飲酒卻和蔡姓妻子發生口角，同行的31歲陳姓友人見狀出言勸阻，卻引發劉、陳兩人互嗆推擠，場面一度失控，驚動路人報警。警方到場後迅速分隔雙方，並控制現場情勢，確認無打架事實；另針對劉男對妻子的言語謾罵，警方依《家庭暴力防治法》規定啟動職權通報程序。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林夜市夫妻吵假，國中同學出手救援反遭推擠，鬧到連轄區警方都到場。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據了解，事發於昨（27）日晚間，30歲劉男與27歲蔡女攜友至士林夜市逛街並共進晚餐，期間飲酒助興。餐敘間夫妻爆發爭執，劉男情緒失控對蔡女出言不遜，引發同席、同為31歲劉男國中同學的陳男不滿，當場出言勸阻。劉男聽後怒氣上湧，雙方隨即於基河路與文林路口附近的人行道上爆發推擠衝突，所幸友人及時勸架，未釀成進一步肢體傷害。

文林派出所員警接獲報案後趕抵現場，第一時間分隔雙方並安撫情緒，經了解並無實際打鬥行為，但劉男對妻子持續謾罵，已符合家暴疑似案件認定，警方依法進行職權通報，後續將交由社福單位介入關懷處理。

士林分局呼籲，民眾於公共場所遇有爭執應理性處理，避免因一時情緒失控釀成衝突；若現場情勢升高，應儘速撥打110專線，由警方協助排解，保護自身及他人安全。

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