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快訊／烏克蘭：若俄羅斯真心希望和平　應全面停火30天

▲▼ 俄烏戰爭,烏克蘭部隊,戰車。（圖／路透）

▲俄羅斯宣布自5月8日停火3天，但烏方提議俄方應「立即停火」30天。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

俄羅斯總統普丁28日宣布俄方將於5月8日起停火3天後，美國總統川普隨即要求烏克蘭「永久停火」。不過，烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）表示，如果俄羅斯「真正想要和平」，就應該立即宣布停火30天。

白宮表示，川普正在推動本周達成和平協議，希望看到「永久停火」，但現在川普對普丁、澤倫斯基都「愈來愈失望」。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）28日被媒體問及川普周末與澤倫斯基的會晤時，她告訴記者：「川普對兩國領導人愈來愈失望，他希望看到永久停火。據我了解，普丁今天已提出暫時停火方案。」

李威特表示，「總統已明確表示，他希望首先看到永久停火，以停止殺戮，停止流血，雖然他仍然樂觀地認為可以達成協議，但他也很現實，兩國領導人需要坐下來談判，通過談判擺脫困境...」

對此，烏克蘭外長西比哈（Andrii Sybiha）回應，如果俄羅斯真心希望和平，就必須立即停火，「為什麼要等到5月8日？如果現在就能停火，並且從任何日期開始停火30天，那麼停火就是實實在在的，而不僅僅是為了閱兵。」

先前，普丁也宣布在復活節期間宣布30小時停火，但當時烏軍就發現，俄軍利用停火作為掩護，持續調遣、集結部隊，大規模向哈爾科夫及其他前線方向增兵。

稍早，克里姆林宮表示，總統普丁決定，基於人道主義理由，俄羅斯將在衛國戰爭勝利80週年期間停止所有作戰行動，若基輔方面在期間內違反停火協議，俄羅斯武裝部隊將做出適當、有效回應。

5月9日「勝利日」是俄羅斯和前蘇聯各國家慶祝的節日，用以紀念第二次世界大戰期間納粹德國的投降，而俄羅斯也正式將這場戰爭稱為「衛國戰爭」。

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