川普就任百日民調創史上新低　火大嗆「假新聞，假民調」

▲川普就任百日，民調支持率創新低。（圖／路透社）



記者許力方／綜合報導

隨著美國總統川普展開第二任期，並接近重返白宮後百日之際，多家主流媒體公布的民調顯示，他的施政支持率持續低迷，對此，川普28日於自家社群平台「Truth Social」發文猛烈反擊，直指這些結果是「假民調」，並怒批媒體為「真正的人民公敵」。

根據《華盛頓郵報》與美國廣播公司新聞網（ABC News）的聯合調查，僅有39%的美國民眾認可川普的施政表現；《紐約時報》的民調則顯示支持率為42%，而益普索集團（Ipsos）合作的另一份民調更將支持率壓低至約34%。這些數據使川普成為二戰以來上任百日內支持率最低的總統之一。

面對接連而來的負面數據，川普強烈回應，聲稱相關調查是由「患有川普精神錯亂症候群」（Trump Derangement Syndrome）的人士操控，毫無可信度。他引述共和黨民調專家麥克勞克林（John McLaughlin）的意見，將《紐時》、《華郵》與ABC新聞網的調查斥為「假新聞機構製造的假民調」，並要求對這些媒體及調查機構展開選舉舞弊調查，甚至點名福斯新聞的民調專家也應被納入調查範圍。

川普長期將主流媒體視為敵人，此番發言再次加深他與傳統新聞機構的對立。他痛批媒體只關注負面新聞，無視他在經濟、移民議題上所做的努力，還指控媒體對移民問題的報導存有偏見與誤導。他強調，自己將繼續奮鬥，「讓美國再次偉大」。

儘管民調整體數字不樂觀，但分析指出，川普的核心支持者仍相當穩固，近期的經濟不安情緒與白宮政策爭議並未明顯動搖基本盤。皮尤研究中心（Pew Research Center）指出，在當前高度政治分歧的美國社會中，約七成的共和黨選民及傾向共和黨的獨立選民仍支持川普的貿易政策，包括加徵關稅；相對地，九成的民主黨支持者則持反對立場。

與歷任總統相比，川普目前的支持率低於以往在任百日內超過五成的水準，但其善於凝聚基本盤、挑起議題爭議的風格，使他在黨內仍保有強大的影響力。