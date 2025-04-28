雙罷劫負責人遭羈押10天現況曝　領銜人怒喊：不畏懼不退縮不放棄

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

「高雄雙罷劫連署總站」18日遭調查局搜索，負責人徐尚賢被訊問超過24小時，19日晚間遭法院裁定羈押禁見。徐尚賢的父親今日請了3位律師前往會面了解狀況。律師張靜痛批，台灣司法已被政治操控，台灣的檢調警已經成為執政者的東廠。至於連署活動的進度？罷免行動領銜人朱磊則強調，會增加更多連署點，絕不退縮。

▲領銜人朱磊喊：罷免行動絕不退縮。（圖／記者吳世龍攝）

劉尚賢遭羈押禁見後，劉尚賢的父親今日找了3名律師劉家榮、張靜、洪挑根前往燕巢看守所，進入會見，會後也針對這次的會見進行說明。

▲徐尚賢遭羈押10天！律師張靜曝看守所律見現況。（圖／記者吳世龍攝）

律師張靜表示，下午律見徐尚賢，目前他在看守所基本上精神還算不錯，沒有受到不好的待遇，但這起案件絕對是政治案件，擺明就是「政治干預司法，司法干預罷免」，不只是高雄地檢如此，台北、宜蘭、新北、花蓮地檢都是如此，他敢大聲講說，台灣司法被政治操控，台灣的檢調警已經成為執政者的東廠。

律師劉家榮表示，徐尚賢4/19半夜遭收押，他最關心黃晃枝跟朱磊是不是平安走出地檢署，在那之前，他一開始不願意配合檢調做相關說明，但得知兩人走出地檢署，也了解檢調本身的證據，就有配合相關司法調查。但當徐尚賢說清楚講明白後，卻感覺被某些程度的誤會，就遭收押禁見，針對這部分已經提出抗告。

張靜指出，狀紙上週寫好，今天上午已遞出抗告狀，應該這幾天就會處理。在這個政治性濃厚的案件裡面，大家可以看看，這是國家的調查局還是民進黨的調查局？被執政黨控制到什麼程度，執法有沒有中立，法官有沒有獨立。

▲雙罷劫罷免活動不停止，收件會繼續。（圖／記者吳世龍攝）

至於二階罷免是否因此受阻？罷免行動領銜人朱磊表示，「我們是小到不能再小、微不足道的公民團體，執政黨卻動用國家機器打壓我們到這種程度，說明我們的罷免連署有效，他們害怕了」。

朱磊強調，我們的罷免活動不會停止，收件會繼續，雖然因為負責人被抓了目前面臨很多困難，包含募資被中斷，志工被約談，很多人被查水表，但他們不畏懼不退縮不放棄。

朱磊說，後續會增加更多連署點、更多的擺攤，因為連署就是人民的憤怒，對民進黨政府的不信任投票，後續靜待司法進行，但罷免活動絕對不會停止。