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徐尚賢認罪…黃捷籲主謀快出面　國民黨批：帶風向指揮檢調辦案

▲▼雙罷劫總部,徐尚賢,黃捷,許智傑,大罷免,連署。（圖／記者吳世龍攝）

▲雙罷劫總部18日遭到大動作搜索，負責人徐尚賢收押禁見。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

「高雄雙罷劫連署總站」負責人徐尚賢涉犯偽造文書等罪嫌，昨(19日)被高雄地方法院裁定羈押禁見。民進黨立委黃捷今日呼籲背後主謀應盡快出面，並質疑國民黨高雄市黨部柯志恩急著幫雙罷劫找律師，與黨主席是否有關連。對此，國民黨市黨部回擊，痛罵黃捷、許智傑帶風向，企圖指揮檢調辦案。

民進黨立委黃捷今日表示，雙罷劫負責人徐尚賢承認親手抄名冊、已被羈押，但拒絕供出名冊來源。負責抄的人認罪了，那負責提供名冊的人呢？背後主謀應盡快出面說明、承擔，而不是推給基層青年和80幾歲的長者，非常不負責任。

▲民進黨立法委員黃捷。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲民進黨立法委員黃捷呼籲背後主謀快出面，不要推給基層青年。（圖／記者許宥孺翻攝）

黃捷進一步指出，昨天國民黨高雄市黨部主委柯志恩說要為雙罷劫提供法律協助，她想問再問柯志恩：「為何急著幫雙罷劫找律師？提供名冊背後是誰指使？從南到北，都傳出近乎是組織犯罪的多起偽造連署，跟黨主席朱立倫有沒有關聯？」

對此，國民黨高雄市黨部重申，市黨部從第一階段連署就一直是協助代收連署書，並沒有介入罷免活動，且黨員名冊涉及個資，市黨部絕無可能外流黨員名冊給人抄寫情形，請黃捷、許智傑勿再做此毫無證據的惡意指控。

▲▼雙罷劫總部,徐尚賢,黃捷,許智傑,大罷免,連署。（圖／記者吳世龍攝）

▲雙罷劫總部遭搜索，今日仍有不少民眾前往連署。（圖／記者吳世龍攝）

針對黃捷質疑市黨部請律師協助公民團體動機，市黨部也強調，請律師協助公民團體，除了協助民團必要法律協助，也避免罷團有遭到違法訊問疑慮。

市黨部反問黃捷，若質疑市黨部動機，請問基隆市選委會近日已告發罷免國民黨立委林沛祥案，涉及116件連署書涉嫌偽造文書，民進黨中央日前也成立律師團，請問黃捷委員，民進黨成立律師團的動機又是為何？

最後，市黨部呼籲，黃捷與許智傑及所有綠營政治人物，請不要再刻意帶風向，企圖指揮檢調辦案。

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