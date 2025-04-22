快訊／雙罷劫領銜人朱磊15萬交保再遭傳訊　檢增加限制出境處分

▲罷雙劫總幹事朱磊。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱、陳宏瑞／高雄報導

罷免黃捷行動領銜人黃晃枝、罷免許智傑行動領銜人朱磊，因涉嫌偽造文書、違反選罷法等罪嫌，18日被雄檢帶走調查後，黃無保請回，朱以15萬元交保，朱磊今（22）日上午再度遭到檢方傳喚，訊問後諭令增加限制出境的處分。

雄檢針對罷免連署的「死亡幽靈連署」情況展開調查，18日指揮高雄市調查處，兵分多路搜索黃晃枝、朱磊等人的住處及連署總部，並傳喚2人進行調查，另外雙罷劫負責人徐尚賢也被拘提到案。

3人在18日晚間被移送至高雄地檢署複訊，高齡85歲的黃晃枝同日晚間10點左右被諭知無保請回，卻突然在雄檢門口昏倒，經急救之後恢復意識，但因為年事已高，仍需要送醫觀察，她在這段過程中曾哭喊「我好冤枉」。

而朱磊則是在19日凌晨以15萬元交保，走出雄檢時，面對媒體詢問，他表明自己原本想拒絕交保，經律師建議，說他交保才能與在外面等候的親友相見，才決定同意，他不會因此被嚇倒，接下來仍會繼續進行罷免連署行動。

至於徐尚賢則於19日被檢察官向法院聲押獲准。

朱磊被交保後，今日上午再度被檢察官傳喚到案，經訊問後，檢察官諭令對他增加限制出境的處分，隨後請回。