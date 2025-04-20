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雙罷劫負責人認了代簽連署！黃捷轟「主謀快出面」：別推給基層

▲▼高雄雙罷劫負責人徐尚賢突遭上銬逮補！支持者痛批：綠色恐怖。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄雙罷劫負責人徐尚賢遭上銬逮補，法院裁定羈押禁見。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

罷免行動「高雄雙罷劫連署總站」遭調查局搜索，負責人徐尚賢涉犯偽造文書等罪嫌，昨(19日)晚間被法院裁定羈押禁見。黃捷對此表示，抄的人認罪了，背後主謀應盡快出面，而不是推給基層青年和長者。

徐尚賢接受訊問時，承認罷免提議人名冊上的簽名，不是提議人本人簽的，而是他本人或罷免志工代簽。雖然否認有非法蒐集個資或偽造文書的惡意，但根據證人、物證等資料，足以認定他涉嫌違反《個資法》和《刑法》偽造文書相關罪名。

根據裁定內容，檢方從被扣押的2支手機裡的LINE聊天內容和證人證詞來看，確認徐尚賢有刪除對話紀錄的行為。徐尚賢在偵訊時也坦承刪除個資檔案，和檔案紀錄一致。此外，他還指示其他同案被告如何面對檢調詢問，有串供行為。

高雄地方法院法官昨晚審理後，考量到被告已有滅證、串供的情況，若交保在外，恐怕會影響偵查。決定自114年4月19日起羈押2個月，並禁止接見、通信及收發物件。

▲民進黨立法委員黃捷。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲民進黨立法委員黃捷呼籲背後主謀快出面承擔。（圖／記者許宥孺翻攝）

民進黨立委黃捷對此表示，雙罷劫負責人承認他親手抄名冊、已被羈押，但拒絕供出名冊來源。負責抄的人認罪了，那負責提供名冊的人呢？背後主謀應盡快出面說明、承擔，而不是推給基層青年和80幾歲的長者，非常不負責任。

黃捷指出，昨天國民黨高雄市黨部主委柯志恩說要為雙罷劫提供法律協助，她想問再問柯志恩：「為何急著幫雙罷劫找律師？提供名冊背後是誰指使？從南到北，都傳出近乎是組織犯罪的多起偽造連署，跟黨主席朱立倫有沒有關聯？」

黃捷表示，偽造連署在國民黨修法後，是選罷法裡明定構成要件的犯罪行為，現在藍營罷團傳出的連環爆，是作法自斃。支持檢調徹查到底，還給被侵害個資的民眾一個公道。

▲民進黨立法委員許智傑。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲民進黨立法委員許智傑。（圖／記者許宥孺翻攝）

民進黨立委許智傑則說：「第一時間聽到我也很驚訝，罷免是公民的權利，但卻不能用偽造文書違法的方式呀，我相信檢調會毋枉毋縱、釐清真相。」

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