　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍非法動員移工？林延鳳曝「最重遣返回國」　北市：由移民署調查

▲▼藍白426集結凱道20萬人　驚見一群「鄭正鈐藍帽」越南籍移工。（圖／翻攝「偉大領袖XIJINPIG」YouTube）

▲藍白426集結凱道，被發現有一群戴著「鄭正鈐藍帽」的越南籍移工，使民進黨質疑非法動員。（圖／翻攝「偉大領袖XIJINPIG」YouTube）

記者袁茵／台北報導

國民黨26日於凱道舉行「戰獨裁」集會，出現一群戴藍委鄭正鈐帽子的越南男子，且不太會說中文，使民進黨質疑違法動員移工，陽明交大科法學院特聘教授林志潔前往新竹地檢署告發鄭正鈐，新竹地檢也分案偵查。民進黨台北市議員林延鳳今（28日）質疑，若這些人是依親居留、僑生或合法移工卻領報酬，是否違法？台北市勞動局長王秋冬回應，此為移民署權責，中央後續應會進行調查。

台北市議會28日下午進行民政部門質詢，民進黨台北市議員林延鳳表示，426遊行當天疑似有移工被動員到現場參加活動，若非移工自願出席，那依《就服法》第57條第3款規定，雇主不得指派聘僱的外國人從事許可以外工作；但如果是自願的狀況下，依《就服法》73條第一款規定，不可私自領取報酬做打工工作，最嚴重會被遣返回國。

林延鳳指出，現在有所謂養生館老闆娘稱，因為這些移工有的年紀還小、有的來台灣讀書、有的是剛依親來台灣過生活，所以不會說中文是因為來台沒多久，若套用此邏輯，大概可分為「領有身分證新住民二代」、「依親居留」、「僑生」或「合法移工」身份，但如果是新住民二代在台灣讀書，應該不太可能不會說中文。

▲▼台北市勞動局長王秋冬（右）、台北市勞動力重建運用處長陳昆鴻（左）。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市勞動局長王秋冬（右）、台北市勞動力重建運用處長陳昆鴻（左）。（圖／記者袁茵攝）

林延鳳提及，倘若移工是依親居留或僑生，假設有領取報酬的話，其實都是違法，因為要申請工作許可證；而先不討論是否為非法移工，假使認定這些人是「合法移工」，但被動員參加活動，且疑似有支付報酬，在北市勞動局的認定中，有沒有違法？

王秋冬回應，林延鳳提到的法條基本上都沒錯，但《入出國移民法》29條第一項寫道，「外國人在我國停留、居留期間，不得從事與許可停留、居留原因不符之活動；合法居留者，其請願及合法集會遊行，不在此限」，所以都還有很多需要釐清，有關外國人身份與從事活動的認定，是內政部移民署權責，後續移民署應該會進行調查。

林延鳳說，依據媒體報導，鄭正鈐國會辦公室的陳姓執行長疑似是源頭，其人力仲介公司設立在台北市，如果檢調調查確定屬實，源頭是來自於這間人力公司，由該陳姓執行長涉入其中，違法帶移工參加活動，接下來要進行何種行政程序？

台北市勞動力重建運用處長陳昆鴻回應，目前還在檢調調查中，如果仲介公司違法，就依法來處理，但目前各種來源都還有疑慮，就尊重檢調、移民署調查結果。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 5461 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／00925退場！6／5終止上市
381萬存股族注意！8金控股東會紀念品曝光
周四起雨連下5天　一圖看降雨熱區
留美雙碩士領42K！　遭解雇提告吞敗
板南線江子翠往龍山寺「冒燒焦味」嚇壞乘客　北捷曝初步判斷
施工挖倒7棟透天！建商喊「沒錢」3年還沒重建　高市府說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

遭林俊憲點名開嗆「藉藍營力量打擊同志」　陳亭妃回應了

板南線江子翠往龍山寺「冒燒焦味」嚇壞乘客　北捷曝初步判斷

卓冠廷爆：賴清德下令35個罷藍委連署都要過　要求林右昌做這1事

藍非法動員移工？林延鳳曝「最重遣返回國」　北市：由移民署調查

賴清德2點將寫新紀錄　孫立方接大總管、首位女陸官正期生升將官

罷綠委二階還沒過　鍾小平開砲鍾沛君：想補選先交1萬份連署書

批卓榮泰拿3頁資料就想要4100億　民眾黨團：不支持撥補台電1000億

林俊憲不忍了！為1事開戰陳亭妃　怒轟「怎會藉藍營力量打擊同志」

和台北黨部人事沒喬好鬧烏龍？　國民黨：戴錫欽本就是代理主委

美麗島民調／46.5%認罷免較能代表民意　高於倒閣重選11.7個百分點

李多慧煞到韋禮安　秒變迷妹：我想和你合照！

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

【福利大放送】#李珠珢 中場舞表演！網見影片：太有誠意

【解鎖野生版葉保弟】一粒大跳應援曲　客場外野秒變「粒寶樂園」

【驚悚影片曝】#台中 #向上路 #聯結車 無煞車追撞！21汽機車撞毀10傷

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

【嘴角壓不下來】韓國女團 #NMIXX 開球！ #徐若熙 合照用手套遮笑容XD

雨琦教薇娟唱〈跳樓機〉　一學就會敲好聽～

鬼鬼產後回《營業中5》感動泛淚　姚元浩靈魂拷問..「再生一個」有條件

【多慧生氣氣啦～】氣到嘟嘴跺腳表情超可愛XD

遭林俊憲點名開嗆「藉藍營力量打擊同志」　陳亭妃回應了

板南線江子翠往龍山寺「冒燒焦味」嚇壞乘客　北捷曝初步判斷

卓冠廷爆：賴清德下令35個罷藍委連署都要過　要求林右昌做這1事

藍非法動員移工？林延鳳曝「最重遣返回國」　北市：由移民署調查

賴清德2點將寫新紀錄　孫立方接大總管、首位女陸官正期生升將官

罷綠委二階還沒過　鍾小平開砲鍾沛君：想補選先交1萬份連署書

批卓榮泰拿3頁資料就想要4100億　民眾黨團：不支持撥補台電1000億

林俊憲不忍了！為1事開戰陳亭妃　怒轟「怎會藉藍營力量打擊同志」

和台北黨部人事沒喬好鬧烏龍？　國民黨：戴錫欽本就是代理主委

美麗島民調／46.5%認罷免較能代表民意　高於倒閣重選11.7個百分點

水患自主防災　雲林78社區共學共進守護家園

《惡靈古堡4重製版》慶祝影片出現「IX」　網嗨喊：RE9要來啦

化親情為大愛！　吳豪俊代表雙親捐150萬救災裝備助南消特搜隊

台灣報稅季到了！班艾佛列克「溫馨提醒」　《會計師2》票房開紅盤

宜蘭最新海景第一排私廚料理！漁港直送海味鍋物　嗑現蒸A5和牛捲

科技力加持！斗六教師研習中心升級　引領智慧教育新時代

快訊／ETF退場！　00925確定6／5終止上市

搭機小心被盜！空服員揭「3常見動作恐被盯上」：登機前後都有危險

381萬存股族注意！8金控股東會紀念品曝光　餐廚風吸睛

力暘綠電案延燒　台南市經發局秉公處理依法行政期盼司法毋枉毋縱

【機率3萬分之1】#宜蘭 海域驚見 #白色飛旋海豚 ！賞鯨客超驚喜

政治熱門新聞

快訊／下軍令　朱立倫：全台民代罷綠委列入考核

賴清德是否獨裁？　黃暐瀚舉三指標判別

黃珊珊「426沒上凱道」遭出征　小草怒轟臥底：這種局面你是大功臣

426人潮蔓延到自由廣場　他見空拍照震驚

朱立倫宣戰：國會520後提罷免、彈劾總統　一表看操作難度

僱用越南移工上凱道被抓包？　鄭正鈐回應了

林俊憲不忍了！為1事開戰陳亭妃　怒轟「怎會藉藍營力量打擊同志」　

賴清德要藍白去天安門戰獨裁　陳揮文轟邏輯死亡：當總統胸襟不夠廣

426戰獨裁隔天中共29軍機「四面包圍」　射火箭飛越台灣ADIZ

卓冠廷爆：賴清德下令35個罷藍委連署都要過　要求林右昌做這1事

「賴清德激怒台灣人」　邱毅：沒想到有天要重回戒嚴

美麗島民調／死亡交叉！賴清德不滿意度47.3%創新高　首次高過滿意

藍白網軍遲到2天　李珠珢＋破百正妹護士今被盜圖稱「426上凱道」

美麗島民調／「政黨好感度」綠大跌近9百分點　白31.5%增6.3百分點

更多熱門

相關新聞

黨內互咬　鍾小平開砲鍾沛君：想補選先交萬份連署書

黨內互咬　鍾小平開砲鍾沛君：想補選先交萬份連署書

全台各選區罷免國民黨立委部分都相繼跨過二階門檻，至於國民黨罷免「雙吳」吳思瑤、吳沛憶部分，則被綠營看衰，有綠營人士分析，國民黨近日陷入死亡連署案、擺攤也不夠認真，要過二階「比反攻大陸還難」。國民黨主席朱立倫今（28日）下令全台藍營民代協助罷免綠委，會納入考核。北市議員鍾小平點名同黨北市議員鍾沛君，若想來中正、萬華區參選立委，先拿出1萬份連署，「不去（連署）也選不上啦！」

林俊憲不忍了！為1事開戰陳亭妃　怒轟「怎會藉藍營力量打擊同志」　

林俊憲不忍了！為1事開戰陳亭妃　怒轟「怎會藉藍營力量打擊同志」　

遭藍委控「開視訊會議」偵辦罷免行動　調查局回應了

遭藍委控「開視訊會議」偵辦罷免行動　調查局回應了

台北黨部主委人事案鬧烏龍？　國民黨回應了

台北黨部主委人事案鬧烏龍？　國民黨回應了

剛宣布張延廷代理主委　藍黨中央突通知變成他

剛宣布張延廷代理主委　藍黨中央突通知變成他

關鍵字：

國民黨凱道林延鳳民進黨移工王秋冬勞動局大罷免鄭正鈐

讀者迴響

熱門新聞

虛幣糾紛4男遭囚摩鐵凌虐　逼性交還拍片

八仙塵燃傷者：我不是你們的勵志故事

快訊／下軍令　朱立倫：全台民代罷綠委列入考核

蔡阿嘎堂妹開撕「是要開始分產嗎」

快訊／8級強風要來了　今「全台有雨」下最大地區曝

日人妻「1天被硬上3次」！婚內性侵11年生6孩

即／北市大安區某國小女老師墜樓亡

日本飯店警告　「4備品」千萬別帶走

約到變性人！陸男「挖隆乳矽膠、剪爛生殖器」殘殺

蕾菈減肥1年半「體脂剩18%」首參加健美賽

蔡阿嘎員工爆想跳槽！薔薔收履歷「堅決不用」吐實情

她不能接受春水堂收10％服務費　員工曝原因

蔡阿嘎被堂妹狠酸！　蔡家老么曝家族恩怨內幕

210元吃麵中千萬發票　只剩8天快來領獎

獨／歐陽妮妮宣布搬回杭州　張書豪「帶兒兩邊跑」回應了

更多

最夯影音

更多

李多慧煞到韋禮安　秒變迷妹：我想和你合照！

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

【福利大放送】#李珠珢 中場舞表演！網見影片：太有誠意

【解鎖野生版葉保弟】一粒大跳應援曲　客場外野秒變「粒寶樂園」

【驚悚影片曝】#台中 #向上路 #聯結車 無煞車追撞！21汽機車撞毀10傷

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面