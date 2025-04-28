藍非法動員移工？林延鳳曝「最重遣返回國」　北市：由移民署調查

▲藍白426集結凱道，被發現有一群戴著「鄭正鈐藍帽」的越南籍移工，使民進黨質疑非法動員。（圖／翻攝「偉大領袖XIJINPIG」YouTube）

記者袁茵／台北報導

國民黨26日於凱道舉行「戰獨裁」集會，出現一群戴藍委鄭正鈐帽子的越南男子，且不太會說中文，使民進黨質疑違法動員移工，陽明交大科法學院特聘教授林志潔前往新竹地檢署告發鄭正鈐，新竹地檢也分案偵查。民進黨台北市議員林延鳳今（28日）質疑，若這些人是依親居留、僑生或合法移工卻領報酬，是否違法？台北市勞動局長王秋冬回應，此為移民署權責，中央後續應會進行調查。

台北市議會28日下午進行民政部門質詢，民進黨台北市議員林延鳳表示，426遊行當天疑似有移工被動員到現場參加活動，若非移工自願出席，那依《就服法》第57條第3款規定，雇主不得指派聘僱的外國人從事許可以外工作；但如果是自願的狀況下，依《就服法》73條第一款規定，不可私自領取報酬做打工工作，最嚴重會被遣返回國。

林延鳳指出，現在有所謂養生館老闆娘稱，因為這些移工有的年紀還小、有的來台灣讀書、有的是剛依親來台灣過生活，所以不會說中文是因為來台沒多久，若套用此邏輯，大概可分為「領有身分證新住民二代」、「依親居留」、「僑生」或「合法移工」身份，但如果是新住民二代在台灣讀書，應該不太可能不會說中文。

▲台北市勞動局長王秋冬（右）、台北市勞動力重建運用處長陳昆鴻（左）。（圖／記者袁茵攝）

林延鳳提及，倘若移工是依親居留或僑生，假設有領取報酬的話，其實都是違法，因為要申請工作許可證；而先不討論是否為非法移工，假使認定這些人是「合法移工」，但被動員參加活動，且疑似有支付報酬，在北市勞動局的認定中，有沒有違法？

王秋冬回應，林延鳳提到的法條基本上都沒錯，但《入出國移民法》29條第一項寫道，「外國人在我國停留、居留期間，不得從事與許可停留、居留原因不符之活動；合法居留者，其請願及合法集會遊行，不在此限」，所以都還有很多需要釐清，有關外國人身份與從事活動的認定，是內政部移民署權責，後續移民署應該會進行調查。

林延鳳說，依據媒體報導，鄭正鈐國會辦公室的陳姓執行長疑似是源頭，其人力仲介公司設立在台北市，如果檢調調查確定屬實，源頭是來自於這間人力公司，由該陳姓執行長涉入其中，違法帶移工參加活動，接下來要進行何種行政程序？

台北市勞動力重建運用處長陳昆鴻回應，目前還在檢調調查中，如果仲介公司違法，就依法來處理，但目前各種來源都還有疑慮，就尊重檢調、移民署調查結果。