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林俊憲不忍了！為1事開戰陳亭妃　怒轟「怎會藉藍營力量打擊同志」　

▲▼民進黨立委林俊憲、陳亭妃。（圖／ETtoday資料照）

▲民進黨立委林俊憲、陳亭妃。（圖／ETtoday資料照）

記者郭運興／台北報導

2026年九合一選舉備受矚目，民進黨有意台南市長的潛在人選，立委林俊憲與陳亭妃更是廝殺激烈。而林俊憲今（28日）表示，今早新營的停五立體停車場動土典禮，本應是喜事，卻因國民黨議員蔡育輝率眾大鬧，變成鬧劇，而陳亭妃全程支持蔡的謊言，甚至聲稱建設由她協助爭取。林批評，怎麼會藉國民黨力量來打擊黨內同志，更何況是在全黨努力翻轉國會的時候？自己的隱忍似乎變成默許，從暗著來變成明著來，再不出聲制止，只會越來越誇張。

林俊憲稍早發文表示，大罷免當前，很多事他選擇隱忍不發，團結一致對外，這才是民進黨一路走來的精神。但今天發生的事，實在太過份，他再不為自己解釋，似乎就是在默許他們的所作所為，以後只會變本加厲。

林俊憲表示，早上新營的停五立體停車場舉行動土典禮，本應是喜事一樁，卻因國民黨議員蔡育輝率眾大鬧，變成鬧劇一場。

林俊憲指出，2024年5月1日，他率領立法院交通委員會到台南來考察，主題正是今天動工的新東里停五以及善化南科LM區兩座立體停車場，時任的王國材部長，以及在地的郭國文委員辦公室代表、林志展副議長、陳秋宏議員、沈家鳳議員都來參與。

林俊憲再指，當年市府苦於沒有經費建設這兩座停車場，請他向中央請求協助，他也向部長詳細說明這兩處的未來發展潛力，需要立體停車場才能緩解需求。當時前瞻計畫所剩結餘款不多，但部長聽完說明後，認為確實有需要，因此當下就指示補助3.2億的經費，讓總經費10億的兩座停車場能夠順利建設，會議紀錄都有留下證明。

接著，林俊憲說，結果今天動土典禮時，現場參加的多位黨內議員同志告訴他，國民黨的蔡育輝大鬧會場，造謠這項建設與他無關，還對他大罵，甚至在現場四處向人扭曲事實，而本黨的陳亭妃委員全程在旁邊，支持謊言，甚至聲稱這項建設由陳亭妃協助爭取。

林俊憲直言，陳委員與蔡育輝的合作關係，早已不是什麼秘密，甚至躍上新聞版面，所以蔡育輝今天這場鬧劇，背後主使是誰？他想已經很清楚。國民黨對他的攻擊、抹黑，這沒什麼，畢竟自己總是站在第一線批評國民黨，被當頭號目標針對，早就習慣。

林俊憲質疑，可是陳委員，怎麼會藉國民黨的力量來打擊黨內同志，更何況是在這種全黨正努力翻轉國會的時候？類似的攻擊手法，早已不是第一次，之前隱忍不發，是為了大局著想，團結對外、翻轉國會，這是他的的優先目標，但陳委員卻想獲得國民黨的協助，不抨擊國民黨在國會的所作所為，他也尊重，每個人有自己的選擇。

最後，林俊憲強調，只是他的隱忍似乎變成默許，從暗著來變成明著來，再不出聲制止這種行為，只會越來越誇張，民眾投給他們，是因為相信他們是比國民黨更好的選擇，而不是要他們與國民黨站在一起，也希望本黨同志都能謹記在心。

▼林俊憲貼出爭取建設紀錄。（圖／翻攝自Facebook／林俊憲）

▲▼林俊憲貼出爭取建設公文。（圖／翻攝自Facebook／林俊憲）

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