和台北黨部人事沒喬好鬧烏龍？　國民黨：戴錫欽本就是代理主委

▲台北市議會議長戴錫欽。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉嫌罷免案「幽靈連署」，現遭羈押禁見。國民黨台北市黨部今（28日）原本宣布，黨部主委一職由副主委張延廷代理，不料，北市黨部發出人事稿才過不到10分鐘又收回，改口稱中央黨部通知由台北市議會議長戴錫欽代理主委職務，讓外界霧裡看花。國民黨中央隨後表示，黨主席朱立倫上午致電給戴錫欽，希望戴議長承擔重擔，並獲戴議長同意。黨務人士指出，戴錫欽原就是副主委，因此在中央未正式指派前，本就是代理。

國民黨台北市黨部下午2時許發布人事消息，指黨部主委一職由副主委張延廷代理，總幹事一職則由大同中山區黨部陳奎勳執行長暫代。不過，此人事消息才在媒體群組發布了不到10分鐘，又被緊急收回。國民黨台北市黨部改口表示，黨中央已通知，由戴錫欽代理主委職務。

國民黨中央也發出新聞稿指出，朱立倫上午特別致電給戴錫欽，希望戴議長可以在這個艱困的時刻承擔重擔，帶領台北市黨部繼續前行，獲戴議長同意，將代理台北市黨部主委一職，全力對抗民進黨發動大罷免獨裁行徑。

黨務人士則說，戴錫欽本來就是副主委，因此在中央沒有指派前，確實是他代理，而現在就是確定由中央指派了。