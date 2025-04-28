北市黨部剛宣布張延廷代理主委　國民黨中央突通知：由戴錫欽代理

▲台北市議會議長戴錫欽。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹捲入幽靈連署造假案，日前遭裁定羈押禁見。面對國民黨熟悉地方人士擔心，北市黨部「空掉了」，使藍北市黨部今（28日）下午2時30分宣布，主委職務將由副主委張延廷代理；但不到10分鐘突然更新，國民黨黨中央通知要由議長戴錫欽代理主委職務。

國民黨台北市黨部28日下午2時30分左右宣布，「台北市黨部黨務一切正常運作，主委職務由張延廷代理。」而張延廷表示，感謝各界關心，國民黨人才濟濟，總幹事一職由大同中山區黨部陳奎勳執行長暫代；在黃呂錦茹不能視事期間，將市黨部兵符交由他代理、繼續運籌帷幄。

豈料過不到10分鐘，國民黨台北市黨部突然在媒體群組丟出「剛剛黨中央通知，由議長戴錫欽代理主委職務」。對此，張延廷接受電訪時表示，因為現在戴錫欽人還沒到，所以由他做短暫代理，但就由黨中央指示，「我們完全配合黨中央，戴錫欽到就由他（戴）立刻接手，若戴錫欽不到，那我還會在這邊做」。

戴錫欽接受電訪時強調，尊重黨中央規劃安排，一切以黨中央宣布為原則。戴提及，上午有和國民黨主席朱立倫通話，在這個階段，黨中央會做最好的安排，在黃呂錦茹目前沒辦法實際運作市黨部的情況下，為因應大罷免階段，市黨部不能群龍無首，「我跟主席的共識是相信黃呂、市黨部同仁清白，也希望他們早點出來帶領市黨部，但在這個過渡階段，不管羈押時間會有多長，市黨部還是要有相關運作。」

至於朱立倫有無希望戴錫欽何時能接代理主委？戴錫欽回應，按照一般作業流程，應該是中常會比較適合，至於黨中央宣布時機是在這2天或中常會，就看黨中央的判斷。

被問到未來若接代理主委，如何力抗大罷免？戴錫欽說，自己目前還沒被正式宣布接代理主委，但各黨部本來就有執行長跟地方幹部，也非常努力在繼續運作相關作業，包括大罷免或罷免雙吳綠委都持續運作，只是不希望此時群龍無首、失去方向，或基層士氣低落等，希望透過黨中央安排讓基層士氣提升，在這關鍵時刻，別因為政治紛擾或司法追殺，導致運作無疾而終。