遭藍委控「開視訊會議」偵辦罷免行動且有專案獎金　調查局回應了

▲國民黨立委吳宗憲、許宇甄。（圖／記者屠惠剛攝）



記者黃哲民、劉人豪／台北報導



藍委吳宗憲日前表示，從4月18日媒體爆料後，立法院司法法制委員會就已確認調查局確有針對國民黨罷免行動召開視訊會議，即使調查局官方否認設有獎金，但吳宗憲直言，目前尚未到核定獎勵階段，後續動向仍須嚴密監督。對此，調查局表示，對於任何與選舉、罷免有關之事項，均秉持超然中立、依法辦理原則，絕無所謂「設置專案獎金」、「配合特定指令查察」情事。

吳宗憲表示，從4月18日媒體爆料後，立法院司法法制委員會就已確認調查局確有針對國民黨罷免行動召開視訊會議，即使調查局官方否認設有獎金，但吳宗憲直言，目前尚未到核定獎勵階段，後續動向仍須嚴密監督。他並列舉近年的司法亂象，包括檢察官違規視察醫院、法院竄改裁定日期、法院人員竄改電話紀錄等案例，更讓他痛批「司法女神的眼罩早已被摘下，只剩選擇性辦案的利劍」。

對此，調查局表示，4月23日立法院司法及法制委員會會議，謝龍介委員及許宇甄委員就「調查局是否有專案獎金鼓勵查察罷免連署」及「是否召開視訊會議」一事，向調查局局長進行質詢，局長答覆說明本局並無任何針對罷免連署查察的專案獎金，並說明本局平日即經常召開視訊會議，以利與各地外勤日常業務聯繫及業務督導。局長答詢時特別說明：「沒有針對藍綠，只問證據，不問藍綠。」

調查局指出，前開「視訊會議」與任何特定罷免案件或檢察總長指示毫無關聯。會中主要是提醒所屬人員偵辦此類案件應遵守相關辦案規定，重申必須遵守刑事訴訟法相關規定並保持行政中立。外界所稱「嚴辦藍營」完全子虛烏有，與事實不符。

調查局說明，查辦相關罷免連署偽造案，均由各地檢署指揮本局各外勤處站配合查察，全程依法辦理，絕無針對特定政黨人士之情事。績效回歸選舉查察標準，並無任何鼓勵偵辦之加成規定。

調查局強調一貫依法行政，對於任何與選舉、罷免有關之事項，均秉持超然中立、依法辦理原則，絕無所謂「設置專案獎金」、「配合特定指令查察」之情事。呼籲各界對於未經查證的不實揣測，應本

持理性、客觀態度審慎以對。