罷綠委二階還沒過　鍾小平開砲鍾沛君：想補選先交1萬份連署書

▲台北市議員鍾小平。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

全台各選區罷免國民黨立委部分都相繼跨過二階門檻，至於國民黨罷免「雙吳」吳思瑤、吳沛憶部分，則被綠營看衰，有綠營人士分析，國民黨近日陷入死亡連署案、擺攤也不夠認真，要過二階「比反攻大陸還難」。國民黨主席朱立倫今（28日）下令全台藍營民代協助罷免綠委，會納入考核。北市議員鍾小平點名同黨北市議員鍾沛君，若想來中正、萬華區參選立委，先拿出1萬份連署，「不去（連署）也選不上啦！」

國民黨、民眾黨26日號召動員支持者上凱道舉行「反綠共 戰獨裁」集會遊行，號稱現場湧入25萬人，讓藍軍一掃低迷士氣，朱立倫今日打鐵趁熱，要求藍營地方黨部及民代協助罷綠選區第二案階段連署，並稱會把這次二階連署結果列入考核公告。不過，黨務人士透露，此項要求並沒有強制性，僅是正面鼓勵。

鍾小平下午受訪時表示，對於考核部分，自己充分支持朱立倫決定，「國民黨被欺負慘了，願意奮力一擊我們支持，特別426辦得不錯！」尤其中正、萬華選區是重中之重。他並點名鍾沛君，「想來選就先連1萬份嘛！我們三個已經被規定5千份，黃健庭秘書長說的，這樣就25000了，青年軍再幾千份就過了。」鍾小平直言，鍾沛君需要表態，若要來選，就要拿1萬份連署書出來，「不去（連署）也選不上啦！」，自己跟同黨議員郭昭巖都說不選，「我相信我們講話最光明正大，大家一起努力，這方向我們同意。」

鍾小平說，其他沒有綠委罷免案的選區就協助罷免總統賴清德，不論透過發動連署或造勢等方式，可以用其他形式支持並凝聚藍軍，就好像籃球的「區域聯防」一般。他感嘆，國民黨很辛苦，退此一步即無死所，再軟弱就會被民進黨吞了。

鍾小平更稱，5千份連署書對自己而言「還好而已」，會執行黨的命令。