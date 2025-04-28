控檢調搜索全憑臆測　藍：調查局疑有專簽、敘獎鼓勵辦幽靈連署

▲國民黨立委吳宗憲、許宇甄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨近期多個黨部及有關幹部疑涉罷免連署案造假遭搜索約談，國民黨立法院黨團今（28日）召開記者會痛批，調查局長已經承認有因查罷免連署而特別開視訊會議，是不是以專簽方式鼓勵辦幽靈連署案？未來可能提供獎金敘獎？司法現在都在政治鬥爭，這幾年都沒辦出大案子，現在很多是只憑臆測就搜索，但檢調面對同樣情況，卻不敢搜索民進黨黨部。

藍委吳宗憲表示，從4月18日媒體爆料後，立法院司法法制委員會就已確認調查局確有針對國民黨罷免行動召開視訊會議，即使調查局官方否認設有獎金，但吳宗憲直言，目前尚未到核定獎勵階段，後續動向仍須嚴密監督。他並列舉近年的司法亂象，包括檢察官違規視察醫院、法院竄改裁定日期、法院人員竄改電話紀錄等案例，更讓他痛批「司法女神的眼罩早已被摘下，只剩選擇性辦案的利劍」。

藍委許宇甄則指出，民進黨面對國民黨罷免綠委行動如臨大敵，現在搞執政黨追殺國民黨成檢調專案績效，所以這段時間不斷到各縣市黨部大規模搜索，檢調在帶走黨員名冊後，約談時還一直問「名冊在哪裡」？表示根本不知道名冊在哪，要搜索什麼？只憑臆測就搜索。

許宇甄提到，罷免藍委難道就沒偽造？像罷免馬文君11件、罷免游灝14件、罷免丁學忠10件、罷免林沛祥116件 ，但上個月提告到現在一件都沒辦，最後只挑基隆，結果是清晨6時30分搜索連署人，可能因為賴清德總統是民進黨主席，所以檢調不敢搜索基隆市黨部，種種司法不公歷歷在目，正告獨裁政府，別再用司法方式押人取供、打擊異己。

許宇甄強調，民調已經顯示有超過57%的民眾認為「政治力介入司法」，人民對司法的不信任感已達臨界點，呼籲司法應當維持中立，絕對不能成為政黨鬥爭的工具，還給人民一個公正的法治社會。

