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熱戰啟動！國民黨發函各地黨部、民代　全面支援罷免綠委二階

▲國民黨發函各地方黨部及黨籍民意代表，要求全面支援罷免民進黨立委二階連署。（圖／國民黨提供）

▲國民黨發函各地方黨部及黨籍民意代表，要求全面支援罷免民進黨立委二階連署。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨26日剛在凱道舉行「反綠共、戰獨裁」集會，宣布要在520後由立法院提出罷免賴清德總統。國民黨主席朱立倫今（28日）臨時召開「罷免賴清德行動全國啟動，罷免賴清德『綠衛兵』立委」記者會，宣示全台藍民代投入罷免綠委連署，將列入黨考核。國民黨下午也以最速件發函各地方黨部及黨籍民意代表，要求全面支援罷免民進黨立委二階連署。

朱立倫上午強調，自己已經要求全台灣所有民代，立委、不分區立委、縣市議員、鄉鎮市民代表，大家共同團結努力，協助罷綠選區第二階段連署，跨區有跨區方式，在地一定要全力以赴，同時，也會把這次二階連署結果列入考核，公告給藍營支持者知道在地議員、民代努力成果，讓大家來見證，這會是罷免賴清德重要里程碑。

國民黨下午中央函文指出，為啟動《罷免賴清德行動》，請國會、議會及各縣市黨部全面推動第二階段「罷免民進黨立法委員」連署事宜，請查照並確實辦理。

函文說明表示，一、賴清德政府對外無力應對全球關稅戰，致使台灣產業與基層勞工深受重創；對內濫用司法資源作為政治門爭工具，嚴重損害台灣民主制度與司法公正。

二、民進黨政府府院黨包庇共諜，其黨籍立法委員長期護航，淪為賴清德少數獨裁體制之鷹犬「綠衛兵」，與民為敵，已成傷害民主之共犯，應依法發動罷免。

三、國民黨為堅守國家根本利益、捍衛民主法治體制，全面推動第二階段罷免民進黨立委及縣市議員的行動。立委案共15件、縣市議員共計8件。

四、這次行動啟動範圍涵蓋國民黨區域及不分區立法委員、直轄市議員、縣市議員、村里長、代表及各級黨務幹部擔任罷免連署收件窗口，跨區收件，務求落實推動連署事宜。

五、各民意代表二階連署的結果將列入考核，也會公告，讓支持者知道我們在地議員、在地民意代表們的努力成果，讓大家一起來見證。

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