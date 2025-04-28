傅崐萁態度軟化？稱願當政院後盾　綠：別被他討拍裝乖騙了

▲行政院長卓榮泰拜會國民黨立院黨團。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

行政院長卓榮泰28日赴立法院朝野黨團，爭取4100億元特別預算，國民黨立院黨團總召傅崐萁在談話中提到，會當行政院的後盾。對此，民進黨立委陳培瑜表示，不要被傅崐萁討拍裝乖畫面騙了，大家都知道傅崐萁二階罷免連署應該會過關，接下來就是三階投票，他已經在固樁，「他是裝乖討拍，他是最大詐騙集團」。

對於傅崐萁公開表示會當行政院的後盾一事，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，希望國民黨說到做到，不希望國民黨說一套、做一套，她希望在野黨真心誠意支持特別條例跟特別預算，不是心口不一。

吳思瑤表示，希望在野黨放下成見，不設前提、正向理性的討論政院方案，傅崐萁說會當政院後盾，期待藍白要做國家跟人民的後盾。

陳培瑜則表示，不要被傅崐萁今天討拍裝乖的畫面騙了，在傅崐萁一連串的發言中，同樣有提到超徵稅收希望全民普發現金。她表示，不要只有看見傅崐萁釋出善意，這件事情不要又在特別條例討論中，想要偷渡提案。

陳培瑜表示，傅崐萁為何要裝乖討拍？大家都知道二階罷免連署他應該就會過關，接下來就是三階投票，傅崐萁已經在固樁，甚至在地方上造謠，如果被罷免，財劃法可以分到100多億就會被中央沒收，「他屢次創造錯誤資訊，再次提醒，傅崐萁是裝乖討拍，他是最大詐騙集團」。

▼民進黨團幹事長吳思瑤與立委陳培瑜 。（圖／記者屠惠剛攝）

