卓榮泰赴立院拚4100億案　藍黨團不滿：因應關稅戰才增加50億元

記者鄭佩玟／台北報導

行政院長卓榮泰今（28日）陸續拜訪立法院各黨團說明4100億元特別條例案，盼在最短時間通過。國民黨團回應，政院預算規模從880億元暴增5倍，真正因應關稅部分只增加50億元，並批政院不思檢討能源政策、撥補台電千億元將成無底洞，會嚴格把關。值得注意的是，國民黨團總召傅崐萁回應態度平和，卓榮泰也相當冷靜，半小時的記者會過程雙方並無火花。

▲行政院長卓榮泰拜會國民黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

行政院上周院會通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，特別條例將強化經濟、社會及國土安全韌性，提出四大主軸，共10項措施，整體預算上限約為4100億元。產業補助部分，先前從880億元增加到930億元。

卓榮泰今日在拜訪國民黨團時表示，因應產業需求，這次到各地去座談，大家都喊話希望電價平穩，尤其關稅政策之後，政府更希望挹注台電千億補助來財務健全、穩定電價，就不會造成民生問題和物價浮動。卓榮泰指出，特別條例在照顧民生部分編列1670億，另有1500億是針對安全韌性部分，包含國軍庫存設備、巡防艦艇等偵蒐設備預算。

卓榮泰續指，針對113年度歲計賸餘，政府本來就規劃進行國土安全韌性建設，一部分進行民生穩定物價補貼、弱勢關懷，如今政府只是加進支持產業部分加入，因應國際情勢，盼國民黨團理解並支持。

傅崐萁對此則回應，真正因應高關稅相關相關內容都支持，歡迎朝野良善溝通，批政府三次撥補台電、仍漲了四次電價，靠全民納稅錢補貼的能源政策應該務實討論。他並強調，朝野以和為貴，家和萬事興。

國民黨團書記長王鴻薇指出，挹注台電千億去年在預算審查中被刪除，是因為錯誤能源政策沒被改變與檢討，過去政府三度補助台電3000億元，換來了卻是4次調漲電價，可見補助和漲電價是同時並行；她痛批，若政院沒有要調整能源結果、不思檢討改進能源政策、撥補台電千億元將成無底洞，特別預算該支持就支持，其餘將嚴格把關。

國民黨團首席副書記長羅智強表示，政府看似沒辦法解決能源政策問題，但這些預算不是立院的錢，也不是政院的錢，而是納稅人的錢，難道要一再去填補台電無底洞？且支持產業與安定就業部分只占特別預算四分之一，卻未見政院把產業與勞工放在優先順位，建議政府應思考發現金。