黃珊珊「426沒上凱道」遭出征　小草怒轟臥底：這種局面你是大功臣

▲民眾黨立委黃珊珊。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨26日於凱道舉辦「反綠共，戰獨裁」集會，民眾黨主席黃國昌也率領黨籍民代響應，但民眾黨立委黃珊珊卻未現身，當天僅透過臉書聲援，遭到大批在野黨支持者、小草批評「請問今天你在哪裡」、「白營臥底」、「賴清德會當上總統還不是你一手造成的」、「會有今天這種局面你是大功臣」。

黃珊珊26日未出席藍白合體的「426上凱道」活動，但她也在臉書發文表示，賴清德政府上任將滿一年，然而在這一年來，中央政府整體施政卻讓民眾無感，甚或出現停滯不前的現象。

黃珊珊認為，在民主社會中，當執政者的權力開始濫權、司法整肅異己，任何一位公民，都不能袖手旁觀，因為這是對民主自由法治價值的侵害，無異於宣告要用王權、威權取代民權，威脅到所有人的自由，台灣的民主不該只剩下政治鬥爭，而司法機關大動作搜索、調查、聲請羈押，更加劇民主政治空間的萎縮。

黃珊珊強調，人民走上街頭，是發出對濫權的警告，無論立場如何，大家都應該一致對抗政治清算與司法追殺，這不是為了某一個人或某一個政黨，而是為了守住這個社會最基本的公平與正義。

貼文一出，大批在野黨支持者仍不滿她未出席，批評「請問今天你在哪裡」、「今天好像沒有33哦」、「會有今天這種局面 你是大功臣」、「賴清德會當上總統還不是你一手造成的」、「白營臥底」、「426你人在哪邊」、「為什麼426沒來」。

▼國民黨主辦426「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」大型集會活動，台灣民眾黨黨主席黃國昌率黨籍民代出席。（圖／記者李毓康攝）