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紐西蘭乳品零關稅還是貴　消基會籲農業部、經濟部該動起來

▲▼研究：喝牛奶最佳時間竟是「睡前」 。（圖／Pexels）

▲牛奶示意圖。（圖／Pexels）

記者鄒鎮宇／綜合報導

自今年元月起，紐西蘭液態乳品零關稅進口台灣，讓許多消費者期待能夠享受到更便宜的鮮奶產品。然而，市場上紐西蘭鮮乳的價格仍然維持在每公升新台幣85至120元之間，未見明顯調降，這使得消費者質疑「便宜的紐西蘭乳品到底在哪裡？」對此，消基會呼籲農業部、經濟部應該要進行調查分析，讓價格回到合理的水準。

消費者文教基金會（消基會）指出，台灣鮮乳價格在全球範圍內居高不下。根據全球資料庫網站Numbeo的2024年調查，台灣每公升鮮乳的價格為2.7歐元（約新台幣101元），在109個國家中排名第二。相比之下，紐西蘭鮮乳僅為1.71歐元（約新台幣63.9元），兩者價差達1.6倍。即便經過多年呼籲，台灣的鮮乳價格依然居高不下。

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中華民國乳業協會指出，台灣乳品價格居高不下的主因在於超商通路的「上架費」。國內生乳每公升收購價約30元，但消費者購買的價格卻達90至100元，其中約40%的利潤流入通路業者的口袋。這種價格結構使得台灣鮮乳在市場上缺乏競爭力。

消基會呼籲，農業部與經濟部應對乳品市場進行全面調查與分析，了解價格形成的各個環節及成本結構，並提出解決方案。這將有助於降低消費者的負擔，促進乳品價格的合理化。消基會還建議政府要求企業公開鮮乳的各項成本，讓消費者了解價格背後的真相。

消基會強調，消費者應善用自己的「消費選票」，支持誠信的生產及通路業者，共同推動鮮乳價格的合理化改革。此外，政府應向民眾普及乳製品的營養價值及價格形成的背景知識，提高全民對價格合理性的認識。只有通過跨部會合作，才能真正解決台灣鮮乳價格偏高的問題，讓國人的健康不再因高昂的價格而被犧牲。

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