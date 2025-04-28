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南韓公司要求員工「每天至少淋浴1次」　正反意見引網友熱議

炎夏將至…南韓公司發布通知要求員工「每天至少淋浴1次」　正反意見引網友熱議

▲南韓一家公司被員工爆料，要求員工每天至少淋浴1次，引起網友討論。（示意圖／翻攝pexels）

圖文／CTWANT

近日，南韓一家公司被員工在網上爆料，透露公司宣布要展開「清潔管理活動」，不僅要求員工每天至少淋浴1次，還包含衣著內容、使用除臭劑、要求增加洗衣頻率等。對此，有網友認為以上要求都很符合實際，是蠻好的規定；但也有不少人認為，將這些生活中的瑣事列入公司規定，是逾越了公司與員工私人生活的分界。正反意見皆有人支持，話題引起論戰。

據韓媒YTN電視台報導，一名南韓網友4月24日在推特（後更名為Ｘ）發文透露，公司的後勤部門發布公告，宣布隨著夏天到來，公司即將展開「清潔管理活動」，並且對全體員工提出多項要求，包含每天至少淋浴1次、在辦公室時使用除臭劑及濕紙巾等個人用品保持身體清爽的狀態、穿著容易打理的衣物、縮短短袖襯衫等衣物洗滌的時間週期等。

除此之外，該則公告還提醒員工，在每天工作前、用餐後都應該讓辦公室進行通風，工作時間也要讓空調、空氣淨化器充分運轉，會議室、休息室等公共空間在員工使用後也要記得進行整理與通風。

據了解，這份通知在網路上引起韓國網友的爭論，有不少網友認為：「已經不是上幼稚園的年紀了，叮嚀這些生活守則幹嘛？」、「看起來像是對有體味的員工進行攻擊」、「雖然公告提出的內容本身沒有問題，但是這種讓公司管理到個人生活細節的感覺實在很糟糕。」

不過也有不少網友認為這份公告有其必要性：「每個辦公室總有那麼一兩個不愛洗澡的員工！」、「跟他們一起待在狹小的空間，真的會讓人想尖叫！」、「不只是夏天的汗臭，香菸的味道同樣讓人很頭疼。」、「老實說我希望我的公司也能發布這樣的公告，這樣就能讓那些不注重個人衛生的同事收斂點。」

還有網友提醒：「每項離譜的規定背後，往往都有一個更離譜的故事。『每天要洗澡』這種理所當然的事都被當成規定推動，真不敢想像這間公司曾經發生過什麼事。」

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