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快訊／南韓東北部山林大火！高速公路「雙向封閉」　火勢直逼休息站

▲▼南韓江原道麟蹄郡26日發生山林大火。（圖／江原特別自治道消防本部）

▲南韓江原道麟蹄郡26日發生山林大火。（圖／江原特別自治道消防本部）

記者羅翊宬／編譯

南韓江原道麟蹄郡今（26）日下午發生山林大火！在強風吹拂下，火勢燃燒面積逐漸往外擴散，並延燒至高速公路休息站，導致當局被迫針對附近的「首爾襄陽高速公路」實施雙向車道封閉，將車流引導疏散至國道（相當於我國省道），同時將消防應對層級提升至第2階段，呼籲居民撤離。

根據《韓聯社》，位於南韓東北部的江原道麟蹄郡26日下午1時18分發生山林大火，火勢從麟蹄郡上南面下南里附近的山區開始蔓延，並一路擴散至高速公路內麟休息站附近，當局立刻封閉首爾襄陽高速公路乃村交流道至襄陽收費站的雙向車道，並將車流疏散至國道31號。

針對此次江原道麟蹄郡山林大火，山林廳旋即發佈第一階段警報（燃燒面積推測10至50公頃），而稍早又將警報層級提升至第二階段（燃燒面積估50至100公頃）。

同時，麟蹄郡則於26日下午3時39分（台灣時間下午2時39分）發送災難通知簡訊，要求鄰近居民疏散至麒麟小學體育館、麒麟中學體育館、麒麟室內體育館、麒麟面行政福祉中心。

另外，江原道襄陽郡、束草市、高城郡也向居民發送災難簡訊，針對火勢可能蔓延提早做好疏散準備。

針對山林大火，山林廳與消防當局派出14架直升機、34輛消防車、191名人力前往現場，目標是趕在太陽下山前撲滅火勢。

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