富少變毒咖1／賓士怒撞北藝大爆出販毒鏈　供貨者竟是富二代

記者黃宥寧／台北報導

北藝大李姓舍監與校方爆發勞資糾紛，竟怒開賓士猛撞行政大樓，警方到場處理赫然在車內搜出3包大麻。這起事件意外扯出販毒鏈，追查後驚見毒品源頭竟是10年前就曾毒駕撞進基隆郵局的許姓富二代。許男事後看似洗心革面，仍暗地持續販售毒品牟利，士林地院痛斥他行為偏差，依販賣第二級毒品罪，判有期徒刑12年。

時間回到2021年6月7日，李男透過林姓女友人購買10盎司大麻，總價26萬元。這筆交易層層轉手，經過抽成盤剝才送達李手中。林女先向LINE暱稱「紫沫」的池女下單，池再找上中間人曾男，曾則透過LINE與許聯繫，並以暗語「王品100張西餐券」詢問100公克大麻價格，許回應：「只剩A級貨，報價18萬。」

當晚，李男親自開車載林女前往新北投捷運站，由池與曾接手交易。林女收2萬佣金，將24萬元交給池女，其中池抽成6萬元，其餘18萬元再由曾轉交許。許在北投泉源路的統一超商前點收鈔票後離開，稍晚返回，將一盒巧克力餅乾盒外觀的包裝交給曾，並低聲提醒：「大麻在台灣不合法，麻煩你低調一點。」毒品經曾、池轉手，再由林女交還給李男，3個月後，李男駕車衝撞北藝大，毒品來源也因此曝光。

▲這起大麻交易案從原始報價26萬，一路經過三層轉手、層層加價，許男從中實得18萬元。（圖／記者黃宥寧製）

許男事後被追加起訴後，砸重金聘請檢察官轉任的李姓律師出任辯護人。法院開庭時，許極力撇清責任，堅稱自己根本沒有販毒，當天甚至還在和客戶開會，無法出現在交易現場。他進一步指控警方「誘導作筆錄」，讓他誤以為「快做完就能回家」，供詞非出自自由意志。

不過，這番說詞旋即被法官打臉。辦案員警到庭作證表示從未承諾放人，筆錄全為許男主動供述。法官也調閱偵訊畫面，發現許男在偵訊時神情自然、語氣平穩，甚至輕鬆跟員警說「磊磊，就這樣，不用改」，還自稱職業是「服務業」，全程未受脅迫，甚至想跟警方閒聊，毫無不自由之處。

許男還搬出另一套說法，自稱與曾姓共犯的對話紀錄是遭「前女友駭進手機帳號」才出現，不一定是自己傳的。然而法院調查後發現，他雖曾報案手機異常，但時間點是案發3個月後，且他拒絕將手機送鑑，全無證據推翻交易當日的對話紀錄。法官反問：「那對話截圖為何出現在曾男手機裡？」

▲許姓富二代販售大麻遭重判12年。（圖／記者黃資真攝）

此外，許還質疑曾男「是我姨丈公司的司機，說話不可信」，並強調曾男曾因說謊遭開除。但法官認為，曾男本就與許熟識，熟知其聲音與外貌，庭上還清楚指出LINE暱稱「Hank」即為許男本人；加上許男曾在偵查時自承「我有把大麻交給他」，根本坐實販毒。

合議庭綜合LINE紀錄、證人指證及許本人供述，認定他親自收款交貨無誤。審酌他年輕有為、大學畢業，卻選擇鋌而走險販毒圖利，月薪自稱3萬，卻靠大麻買賣一次進帳18萬，戕害社會健康，絕非誤入歧途可寬。法官痛斥其「行為偏差、無悔意、無減刑條件」，最終判處有期徒刑12年，並追徵全額犯罪所得。

【相關連結】

富少變毒咖2／改姓換名心沒變！10年涉3案...高富帥毒化過程曝



富少變毒咖3／藝人染毒星途毀！小開「SM虐殺」 酒店妹全裸慘死