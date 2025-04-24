26歲男模店公關藏大麻「跑路3年」還假冒身份　真實背景背6條通緝

記者邱中岳／台北報導

北市警局中山分局中山一派出所警員，在17日凌晨4時許，行經北市林森北路107巷(俗稱六條通），發現1名男模店公關神色慌張，上前盤查發現男子謊報身份之外，還在身上搜出含有毒品大麻成分的煙彈，經過確認身份，查出男子因為6條通緝所以謊報身份。

警方調查，26歲的鄭姓男子在北市中山區男模店上班，但在林森北路107巷（俗稱六條通），見到警方經過神色慌張，警員當下上前攔查身份，鄭姓男子卻謊報自稱是23歲的胡姓男子。

▲北市分局查獲男模謊報身份又藏毒，身背六條通緝在中山區六條通栽了。（圖／記者邱中岳翻攝）



警方確認身份的過程當中，更是口袋被搜出含有毒品大麻成分的電子煙彈，警方當場將人逮捕，但是帶回派出所比對身份，發現鄭姓男子根本謊報身份，最後鄭姓男子才坦承真實身份。

後續警方偵辦時經按捺指紋查出該男子真實身分，且為桃園、嘉義、苗栗、新北等地所發布之6條通緝之通緝犯，其中1條毒品案件被判刑4年4個月，未到案執行，從2022年1月就跑路躲避查緝。

警方發現，鄭姓男子跑路3年都冒用假身份，企圖蒙混過關，已經明顯涉嫌偽造文書罪，全案詢後依涉毒品、偽造文書及所涉通緝案件移送地檢署偵辦，警方笑稱「6條通緝在6條通被抓」，真是賊星該敗。