富少變毒咖3／藝人染毒星途毀！小開「SM虐殺」　酒店妹全裸慘死

記者黃宥寧／台北報導

毒品從不挑人，不論是紅到發紫的藝人，還是出身名門的富少，都可能在一念之間，從鎂光燈下墜入毒網。它毀的，不只是健康，更是理智、名聲，甚至整條人生軌跡。近年台灣不少曾被追捧的名字，都因「毒品」二字，從巔峰急墜深淵，只剩案底伴一生。

2014年，演員柯震東因與房祖名在北京吸食大麻被捕，震撼全台。他當時人氣正盛，一部《那些年，我們一起追的女孩》讓他一夕成名，卻因一時失控形象全面崩塌。儘管事後公開道歉，淡出演藝圈2年後重返螢光幕前，「吸毒藝人」的標籤卻始終揮之不去，人氣不再如昔。

走上相同歧途的，還包括謝和弦、鹿希派、胡睿兒等藝人，甚至有印刷廠少東、企業家子弟，將毒品混入「業績長紅」「華燈初上」等包裝精緻的毒品咖啡包中，透過LINE群組販售，明明家境優渥、資源不缺，卻選擇鋌而走險，最終換來刑責纏身。

▲演員柯震東因與房祖名在北京吸食大麻被捕，「吸毒藝人」標籤始終揮之不去。（資料圖／記者湯興漢攝）

但真正令人髮指的，莫過於2008年震驚社會的「宋志宏凌虐女友致死案」。宋男出身富裕，相約黃姓酒店小姐，跟他及中國籍陳姓女友玩3P並在同居處吸毒。宋疑因毒癮發作、神智錯亂，竟對黃女持水管、電擊器施暴，還抓頭撞牆、拳打腳踢，活活將人虐死。警方到場時，屋內血跡斑斑，現場宛如刑場。

一審法院認定其手段殘忍、人性盡失，重判無期徒刑；不過，2011年二審改認其有呼叫119、無主觀殺人犯意，改以傷害致死罪判處15年徒刑，另因毒品部分判刑1年，合併執行15年6月；宋母因幫兒子清理現場、隱匿血跡，被依滅證罪判刑5月，得易科罰金15萬元。

反毒文宣到處都看得見，從校園、捷運站到電視廣告，時時提醒人們毒品的可怕。但現實中，還是有人輕忽下場。輕則聲名盡毀，留下案底；重則斷送前程，甚至斷送他人性命。一時放縱的代價，可能是一輩子都還不起的債。

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