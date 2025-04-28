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丹大部落木工培訓生產基地首期學員結訓　山村綠色經濟添生力軍

▲丹大木工培訓首期學員月前圓滿結訓。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

▲丹大木工培訓首期學員月前圓滿結訓。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為促進林業資材循環利用，創造丹大地區四部落綠色經濟商機，林業保育署南投分署、南投縣水里鄉公所、民和國中及嘉義大學於113年合作，在南投縣民和國中內設立「丹大部落木工培訓生產基地」，第一期木工培訓課程招收12名學員，經過200小時的紮實訓練，於月前圓滿結訓，成為丹大地區木作發展及山村綠色經濟推動的生力軍。

上月9日的結訓典禮由林保署南投分署長李政賢親自主持，國立臺灣工藝研究發展中心主任陳殿禮也特別參加表示祝福，並為結訓學員穿上專屬木匠圍裙，再由李政賢頒發學員親手製作的國產柳杉木框結訓證書，期許學員未來都能成為在地專屬木匠種子教師，與該分署共同推廣國產木材加工利用。

▲丹大木工培訓首期學員日前圓滿結訓。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲丹大木工培訓首期學員日前圓滿結訓。（圖／林業保育署南投分署提供）

李政賢指出，丹大木工培訓生產基地未來將持續開辦各項木工訓練課程，本次結訓的學員也會協助授課，在師徒制的木工技藝傳承下，與南投分署合作將人工林適度疏伐整理下來的中、小徑原木，及枝梢材、根張材等林業資材，開發生產成具特色木製產品，藉此提升部落社區工作機會，同步達到木材全株利用之目標，歡迎在地對木材加工技藝有興趣的民眾來參加；李政賢強調，丹大地區四部落居民與森林緊密相依，該分署會持續與部落族人永續共享森林資源，共創綠色經濟、循環不息。

▲丹大木工培訓首期學員日前圓滿結訓。（圖／林業保育署南投分署提供）

陳殿禮表示，木材加工的工藝也是臺灣文化代表之一，期盼未來能與南投分署從丹大木工培訓基地開始，共同創造屬於丹大地區木工技藝的獨特性，未來讓更多民眾認識及體驗在地的工藝文化、重視與理解臺灣木工技藝的重要性。

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