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再生資源利用中心3贏！　花蓮獲循環經濟領袖奬

▲▼花蓮以「城市淨化器 健康綠花蓮」為專案，獲「永續單項指標─循環經濟領袖獎」殊榮。（圖／花蓮縣政府提供）

▲▼花蓮以「城市淨化器 健康綠花蓮」為專案，獲「永續單項指標─循環經濟領袖獎」殊榮。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟 ／花蓮報導

由台灣永續能源研究基金會（TAISE）舉辦之2024台灣企業永續獎，日前於圓山大飯店隆重舉行，花蓮縣政府團以「城市淨化器 健康綠花蓮」為專案，榮獲「永續單項指標─循環經濟領袖獎」殊榮，由花蓮縣環境保護局科長張華砡代表領獎，此獎項表彰花蓮縣在推動社會責任、環境永續與永續議題方面的傑出成就，並肯定其積極促進資源循環的政策貢獻。

縣長徐榛蔚表示，今年度獲得台灣企業永續獎的循環經濟領袖獎，不僅是對花蓮縣在環保及永續政策上努力的肯定，更是對縣政府持續推動永續發展的激勵。縣府積極協調各局處尋求垃圾去化新技術，設施之整建注重環境影響，落實防治措施以保障民眾健康安全，未來我們也將持續加強綠色產業鏈建設，並與更多企業和社區攜手合作，共同朝向低碳、環保、循環永續的目標邁進。

▲▼花蓮以「城市淨化器 健康綠花蓮」為專案，獲「永續單項指標─循環經濟領袖獎」殊榮。（圖／花蓮縣政府提供）

過往因花蓮縣境內缺乏焚化廠，以致生活垃圾皆須運至外縣市焚化處理，透過花蓮縣政府與台灣水泥股份有限公司的促進民間參與公共建設合作案，在台泥和平廠設立「再生資源利用中心」，採用全國首創水泥旋窯結合氣化爐技術，將廢棄物轉化為資源，替代部分水泥原料與生煤，且能夠以高溫分解有害物質，降低汙染並達到零廢棄的全循環。此外，園區內設有排放監測系統和24小時看板公開數據，符合SDGs永續城市與社區目標，同時也為其他縣市提供解決廢棄物問題的良好示範。

徐榛蔚指出，本專案除了專業技術之突破，更是公私部門合作的里程碑，再生資源利用中心除了以環境友善的方式保障民眾身心健康，同時還能帶動設施周邊經濟發展，兼具環境教育與人文關懷，達成綠色、健康的生活方式，轉運費用減少本縣財政負擔，成功締造政府、企業與民眾「三贏」，以實踐環保、經濟、社會永續發展的綠色城市目標。

獲得此殊榮不僅為花蓮縣政府創建永續城市之路再添光彩，亦彰顯縣府對於環境保護和資源再利用的卓越成效，全國首座以循環經濟模式處理廢棄物的再生資源利用中心，幫助減少縣內能源依賴，且能為地方帶來額外經濟收入，藉由相關政策制定與推動，更可以激勵企業投入創新研發，促進公私協作與提升社會福祉，並成為其他縣市推動循環經濟的行動典範。

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