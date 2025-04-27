嘉基深耕67年再創新里程　舉辦全民健康公益路跑活動

▲嘉基深耕67載再創新里程，「嘉基愛+1八福公益路跑」號召全民為愛奔跑 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院自成立以來，深耕嘉義67年，始終秉持「用心醫療、用愛傳道」的信念，致力守護地方民眾的健康福祉，將再邁出嶄新一步，於嘉義縣民雄鄉籌建雙福基督教醫院與長照設施，期望為高齡長者及慢性病患者提供更親近、更貼心的照護資源。

為凝聚全民愛心，關心這項充滿溫度的健康建設，嘉基特別於67周年院慶週首度舉辦「嘉基愛+1八福公益路跑」活動。這場結合健康、公益與在地文化的盛會，獲得約1800位全台民眾、機關、企業團體、社會賢達及國際級運動員共襄盛舉，用雙腳傳遞希望與愛，為愛多跑一哩路！



戴德森醫療財團法人董事長高堂恩表示，嘉基看見高齡社會帶來的醫療照護挑戰，打造結合醫療、長照與社區服務的全方位照護據點刻不容緩。為提供民雄、新港、溪口地區長者與慢性病患者更便利可近的就醫與照護服務，嘉基特別於民雄鄉籌建雙福醫院與社福長照設施，期盼打造一個結合醫療、長照與社區服務的溫暖據點，為在地鄉親提供更即時、全面的照顧。

「嘉基愛+1八福公益路跑」，不僅是推廣健康的行動，更是一場滿載愛心的公益盛會，所有活動報名費與收入，將全數投入雙福醫院與社福長照設施的籌建，希望透過大家的腳步，為這項造福地方的醫療長照工程加分。感謝每一位參與者與贊助企業的熱情支持，承諾持續精進，提供媲美醫學中心的服務品質，與大家攜手打造更健康、更美好的嘉義。

本次活動規劃三大組別：21K半馬組(參加近200人)、11K進階組(300多人參加)及3K體驗組(近1300參加)，，滿足不同年齡與體能族群的參與需求，並特別推出「全國醫護與警消報名五折優惠」，向長年守護社會安全與健康的英雄們，致上最崇高的敬意，也吸引高齡85歲的民眾參與支持地方公益。

沿途設置八座補給站，更融合在地特色打造主題市集，參賽者不僅能暢快奔跑，亦可深入體驗嘉義在地美食與文化魅力。21K賽道從嘉義縣表演藝術中心出發，途經興建中的雙福醫院、大潭岳湖、三隻小豬觀光農場等地標，跑者將在春日暖陽中欣賞嘉義的自然美景，獲得身心靈的全方位療癒。

值得一提的是，有一輛電動輔助車出現在21K的賽道上，特別引起矚目。此輛電輔車的主人是服務於嘉基資訊室的劉偉正資訊管理師。罹患腦性麻痺的他首次參與馬拉松活動，他感性且激動地說：「從沒想過有朝一日能參與馬拉松比賽。」因為醫院舉辦這次的半馬活動，他才有勇氣報名，讓他有機會圓夢。在嘉基工作22年，偉正如同路上每一位跑者，一路堅持不懈、勇敢向前。他感謝醫院同仁的支持與協助，也鼓勵所有身心障礙者，「有夢，就勇敢去實踐！」

為感謝跑者熱情響應，主辦單位精心準備完賽禮，並於終點舞台安排驚喜演出—Netflix熱門影集《影后》片尾曲演唱者、小男孩樂團主唱米非現場獻唱，用音樂為公益與跑者加溫。此外，活動現場設有超過20個吃喝玩樂攤位，包含在地小吃、手作市集、趣味闖關及摸彩活動，讓大小朋友都能盡興而歸！

嘉義縣衛生局長趙紋華與社會處副處長顏廷育親自出席，展現地方政府對醫療公益的高度肯定與全力支持，為活動增添感動與意義。嘉基更感謝多家企業和在地廠商協助此活動的舉辦，以實際行動支持醫療公益，包括北回路跑協會、黑松股份有限公司、樂蕈生技股份有限公司、鮮集團、金龍冠食品股份有限公司、三太造機廠股份有限公司、玉山銀行、老楊食品股份有限公司、嘉楠風華酒店、耐斯王子大飯店、新悅花園酒店、鈺通大飯店、蘭桂坊花園酒店、民雄羅記肉包、三隻小兔、施巴、長崎專業抿石工程行等。

嘉基陳煒院長表示，第一次舉辦路跑活動就獲得許多民眾與機構夥伴的熱烈迴響，嘉基未來每年都會繼續舉辦，提倡全民運動，促進民眾的健康，並藉此讓同仁紓壓，營造更健康幸福的醫療與社會環境。