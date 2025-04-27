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高雄翁騎車鬼切！無照少年撞上倒地　機車瞬間變火球向前衝

記者吳世龍／高雄報導

高雄市鳳山區鳳甲路今（27）日上午10時26分許發生一起交通事故，一名7旬老翁騎乘機車從路邊鬼切起步時，未禮讓直行車輛，導致與一名無照少年騎士發生碰撞，少年機車倒地瞬間起火並往前滑行，波及路邊停放的貨車，畫面相當驚悚，所幸少年送醫後並無大礙。

▲▼高雄市鳳山區鳳甲路今（27）日上午發生一起交通事故，一名七旬老翁騎乘機車從路邊鬼切起步時，未禮讓直行車輛，導致與一名無照少年騎士發生碰撞，少年機車更起火往前滑行，波及路邊停放的貨車。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲7旬老翁騎乘機車從路邊鬼切起步時，未禮讓直行車輛，導致與一名無照少年騎士發生碰撞。（圖／記者吳世龍翻攝）

鳳山分局南成所表示，這起事故發生在鳳甲路122號前。事故發生當時，76歲的王姓老翁騎乘機車欲從路邊起步駛入車道，卻未注意後方沿鳳甲路（南向北）直行的17歲蔡姓少年。兩車發生碰撞後，少年所騎乘的機車不明原因起火，並如同失控的火球般向前滑行，最終撞上停放在路邊、由42歲黃姓男子所有的貨車，當時地面還畫出一道火線，相當駭人。

▲▼高雄市鳳山區鳳甲路今（27）日上午發生一起交通事故，一名七旬老翁騎乘機車從路邊鬼切起步時，未禮讓直行車輛，導致與一名無照少年騎士發生碰撞，少年機車更起火往前滑行，波及路邊停放的貨車。（圖／記者吳世龍翻攝）

所幸，蔡姓少年手腳受到擦挫傷，已送往高雄國軍總醫院救治，無生命危險。警方對王姓老翁及蔡姓少年進行酒測，結果均為零。初步研判，這起事故的肇事原因為王姓老翁起駛前未禮讓行進中的車輛優先通行，此舉已違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第10款，將面臨新臺幣600元至1800元的罰鍰。

警方表示，蔡姓少年無照駕駛，已違反道路交通管理處罰條例第21條第1項第1款，將處以新臺幣6000元至24000元的罰鍰。這下除了車禍的皮肉痛，還得吃上一張高額罰單。警方將依相關規定對其進行處罰。至於詳細的肇事責任歸屬，仍有待交通警察大隊進一步分析判定。

▲▼高雄市鳳山區鳳甲路今（27）日上午發生一起交通事故，一名七旬老翁騎乘機車從路邊鬼切起步時，未禮讓直行車輛，導致與一名無照少年騎士發生碰撞，少年機車更起火往前滑行，波及路邊停放的貨車。（圖／記者吳世龍翻攝）

鳳山分局在此提醒所有駕駛人，不論是剛要起步或正在行駛，都應時刻注意周遭車況，尤其是在路邊起步時，務必確認安全無虞並禮讓直行車輛優先通行，才能確保行車安全。

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