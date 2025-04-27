工商婦女協會慶祝母親節！徐榛蔚親臨祝賀：感謝注入溫暖力量

▲花蓮縣工商婦女協會舉辦「2025年慶祝母親節活動」，花蓮縣長徐榛蔚親臨祝賀。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為感念母愛、推廣感恩氛圍，花蓮縣工商婦女協會於27日上午假佛光山月光寺舉辦「2025年慶祝母親節活動」。現場集結近百位婦女姐妹，透過手作黏土、佛光祈福及茶禪分享等豐富行程，體驗心靈沉澱與自我修養。花蓮縣長徐榛蔚親臨祝賀，感謝工商婦女們長年在家庭與事業間努力平衡，為社會注入溫暖力量。

徐榛蔚致詞時表示，感謝佛光山月光寺及妙勳法師長期推動生活佛法，讓大眾在繁忙與紛擾中能夠找到心靈的安定。每個人的心境若能安定，正能量將自然擴散，影響周遭人群，形成良善循環。鼓勵婦女姐妹們，在生活中學會深呼吸、安定情緒，讓心靈獲得真正的平靜與力量。

此外，縣府持續推動文化藝術向下扎根，透過太平洋左岸藝術季，邀請國內外藝術團體深入鄉鎮展演，將藝術帶進社區，讓更多偏鄉孩童也能感受藝術的美好與希望。徐榛蔚分享，昨日於玉里、富里演出的國際馬戲團皆場場爆滿，顯見花蓮鄉親對文化活動的熱情支持。

活動中，透過手作福氣娃娃黏土創作、祈願祝福儀式及溫馨茶禪分享，現場洋溢著溫暖與感恩的氣氛，以及花蓮縣議會副議長徐雪玉、吉安鄉長游淑貞、花蓮縣工商婦女協會理事長徐寶靜等各界貴賓的熱情參與，共同為母親節揭開幸福序幕。

