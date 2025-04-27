美關稅貿易戰「不擔心」　世茂農業：已走出差異化市場

▲世茂農業「母親節快閃店」，自4月25日至5月11日，在台南大遠百成功店登場。（圖／世茂農業提供，下同）

記者潘姿吟／採訪報導

面對全球市場動盪與美國貿易戰升溫，許多台灣農業出口業者也憂心忡忡，但世茂農業卻顯得異常從容。世茂農業董事長特助李佳家表示：「我們並不擔心，因為世茂早就走出差異化市場，不是靠單一產品或單一市場存活。」這份自信，來自於世茂農業多年前就已經開始的深耕與轉型布局。

而在即將到來的母親節，世茂農業也特別策劃「母親節快閃店」活動，自4月25日至5月11日，在台南大遠百成功店登場。以「在一成不變的日常生活裡，給媽媽小確幸」為主題，推出一系列精緻的染色蝴蝶蘭花藝作品，希望在平凡日子中，為全台灣的媽媽帶來一秒擄獲少女心的幸福時刻。

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▲面對全球市場動盪與美國貿易戰升溫，世茂早就走出差異化市場，受影響有限。



位於台南後壁的台灣蘭花科技園區內，世茂農業的高科技恆溫廠房與先進的3D立體栽培管理系統，正有條不紊地運作著。透過機械臂自動搬運蘭花、環控溫濕度、光照，自動化程度堪比科技工廠，大幅減少人力依賴，也提高了種植效率與產品一致性。這座科技蘭園，正是世茂農業在全球市場上脫穎而出的秘密武器。

世茂農業由創辦人黃崇德領軍，憑藉V3大白花的育種成功，一舉奠定了台灣蝴蝶蘭在國際市場的領先地位。V3大白花不僅花形碩大、色澤純白，耐運輸、易種植，長年穩居全球最受歡迎的蝴蝶蘭品種之一。

然而，隨著荷蘭積極推進蘭花科技與行銷策略，台灣蘭業開始面臨嚴峻挑戰。黃崇德意識到：「台灣蘭業不能只是憑經驗種花，必須進入標準化、數據化的時代，才能真正提升競爭力。」

為了打破品項單一的風險，世茂農業投注多年心血，開發出吸染、噴染、挑染、漂染四大蝴蝶蘭染色技術，讓原本純白的V3大白花，能幻化為藍、紫、粉、金等各種鮮明又夢幻的色彩，甚至能染製出國旗圖案，成為國際市場上的獨特亮點。如今，世茂每年生產超過150萬支染色切花，遠銷歐美、澳洲及亞洲多國，是全球最大的蝴蝶蘭染色供應商。

「在市場變化愈來愈快的時代，誰能創新、誰能創造差異化，誰就能掌握市場話語權。」黃崇德強調。這也讓世茂即使面對美中貿易戰、美國關稅調整的國際變局，仍能以穩健的步伐應對。

▲為了打破品項單一的風險，世茂農業投注多年心血，開發出吸染、噴染、挑染、漂染四大蝴蝶蘭染色技術，讓原本純白的V3大白花，能幻化為藍、紫、粉、金等各種鮮明又夢幻的色彩。