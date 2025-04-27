　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

美關稅貿易戰「不擔心」　世茂農業：已走出差異化市場

▲▼世茂農業「母親節快閃店」。（圖／世茂農業提供）

▲世茂農業「母親節快閃店」，自4月25日至5月11日，在台南大遠百成功店登場。（圖／世茂農業提供，下同）

記者潘姿吟／採訪報導

面對全球市場動盪與美國貿易戰升溫，許多台灣農業出口業者也憂心忡忡，但世茂農業卻顯得異常從容。世茂農業董事長特助李佳家表示：「我們並不擔心，因為世茂早就走出差異化市場，不是靠單一產品或單一市場存活。」這份自信，來自於世茂農業多年前就已經開始的深耕與轉型布局。

而在即將到來的母親節，世茂農業也特別策劃「母親節快閃店」活動，自4月25日至5月11日，在台南大遠百成功店登場。以「在一成不變的日常生活裡，給媽媽小確幸」為主題，推出一系列精緻的染色蝴蝶蘭花藝作品，希望在平凡日子中，為全台灣的媽媽帶來一秒擄獲少女心的幸福時刻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼世茂農業「母親節快閃店」。（圖／世茂農業提供）

▲面對全球市場動盪與美國貿易戰升溫，世茂早就走出差異化市場，受影響有限。

位於台南後壁的台灣蘭花科技園區內，世茂農業的高科技恆溫廠房與先進的3D立體栽培管理系統，正有條不紊地運作著。透過機械臂自動搬運蘭花、環控溫濕度、光照，自動化程度堪比科技工廠，大幅減少人力依賴，也提高了種植效率與產品一致性。這座科技蘭園，正是世茂農業在全球市場上脫穎而出的秘密武器。

世茂農業由創辦人黃崇德領軍，憑藉V3大白花的育種成功，一舉奠定了台灣蝴蝶蘭在國際市場的領先地位。V3大白花不僅花形碩大、色澤純白，耐運輸、易種植，長年穩居全球最受歡迎的蝴蝶蘭品種之一。

然而，隨著荷蘭積極推進蘭花科技與行銷策略，台灣蘭業開始面臨嚴峻挑戰。黃崇德意識到：「台灣蘭業不能只是憑經驗種花，必須進入標準化、數據化的時代，才能真正提升競爭力。」

為了打破品項單一的風險，世茂農業投注多年心血，開發出吸染、噴染、挑染、漂染四大蝴蝶蘭染色技術，讓原本純白的V3大白花，能幻化為藍、紫、粉、金等各種鮮明又夢幻的色彩，甚至能染製出國旗圖案，成為國際市場上的獨特亮點。如今，世茂每年生產超過150萬支染色切花，遠銷歐美、澳洲及亞洲多國，是全球最大的蝴蝶蘭染色供應商。

「在市場變化愈來愈快的時代，誰能創新、誰能創造差異化，誰就能掌握市場話語權。」黃崇德強調。這也讓世茂即使面對美中貿易戰、美國關稅調整的國際變局，仍能以穩健的步伐應對。

▲▼世茂農業「母親節快閃店」。（圖／世茂農業提供）

▲為了打破品項單一的風險，世茂農業投注多年心血，開發出吸染、噴染、挑染、漂染四大蝴蝶蘭染色技術，讓原本純白的V3大白花，能幻化為藍、紫、粉、金等各種鮮明又夢幻的色彩。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
586 2 2088 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高雄小客車自撞「車頭全毀」　29歲男命危
蘭城晶英年賺12億　神秘業主曝光
賴清德滿意度「死亡交叉」1個月掉10%　黃揚明發聲提醒藍營大
快訊／NBA季後賽大規模衝突　6人領T竟無人遭驅逐
女童被迫「脫內褲貼紮」　狼教練辯：只是在傳達溫暖
通靈者預言426東京強震　日網恐慌整天「無事發生」怒嗆道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全球暖化讓PM2.5濃度失控！環境部澄清：9年改善率達36%

防超時釀禍！遊覽車強制裝駕駛識別系統　明年元旦上路

獨／全球暖化導致台灣空品惡化　中研院模擬：不良日數增3至6天

明劇變！　鋒面快速移入

3生肖下半年走大運　財運連旺180天

維持現狀=開始退步　日本暢銷禪師作家：對抗改變只會陷入痛苦

「首波梅雨鋒面」何時到　最新預測曝

家長吹哨被勸退！專家揭體育場性侵關鍵　籲修法：建全國教練黑名單

奪牌治百病？體育班「隱晦性暴力」沒被看見　專家揭體制缺陷

女球員被打到「頭破血流」！教官目睹卻噤聲　揭體育班殘酷真相

賴清德：要戰獨裁應該去北京天安門

〈跳樓機〉原唱LBI利比　首登音綜演唱破億神曲！

爸騎重機在前方！母女車內爭老公　網笑：真的老婆是那台坐騎

接體車違停「領大體」遭拖吊　網怒：有這麼缺錢嗎

#李珠珢 來台首次SOLO舞台　仙氣造型大跳《like JENNIE》

【不覺得哪裡怪怪的嗎】看著牌面抽一張...放回被猜中她超驚訝XD

館長感謝韓國瑜「柯爸家祭坐到尾」　哽咽喊話：幫我救出柯文哲

馬英九痛批賴清德無能！　「總統不好當但我看不下去了」

瘦子寫歌「Ozi勾二嫂」　記者狂CUE快逼瘋他XD

調皮娃爬櫃子下秒傾倒！媽見物品散落一地眼神死

全球暖化讓PM2.5濃度失控！環境部澄清：9年改善率達36%

防超時釀禍！遊覽車強制裝駕駛識別系統　明年元旦上路

獨／全球暖化導致台灣空品惡化　中研院模擬：不良日數增3至6天

明劇變！　鋒面快速移入

3生肖下半年走大運　財運連旺180天

維持現狀=開始退步　日本暢銷禪師作家：對抗改變只會陷入痛苦

「首波梅雨鋒面」何時到　最新預測曝

家長吹哨被勸退！專家揭體育場性侵關鍵　籲修法：建全國教練黑名單

奪牌治百病？體育班「隱晦性暴力」沒被看見　專家揭體制缺陷

女球員被打到「頭破血流」！教官目睹卻噤聲　揭體育班殘酷真相

全球暖化讓PM2.5濃度失控！環境部澄清：9年改善率達36%

幕後／大罷免成形？罷藍委二階連署超過20區達門檻　預計送件時間曝

防超時釀禍！遊覽車強制裝駕駛識別系統　明年元旦上路

「太保勇士」安啦！　嘉義房仲：供需健康穩定「價不跌」

快訊／高雄鳳山小客車自撞「車頭全毀」　29歲男命危搶救中

獨／全球暖化導致台灣空品惡化　中研院模擬：不良日數增3至6天

SGA猛轟38分！雷霆4比0橫掃灰熊　成NBA最快晉級次輪隊伍

蘆竹區表揚43位模範母親　蘇俊賓感謝母愛溫暖照耀家庭

美伊第3輪核談判有進展！技術團隊首加入　下週續攻關鍵分歧

養狗被鄰居投訴有異味　女飼主竟「餵老鼠藥」毒殺狗

【1秒悲劇】男貼完春聯得意欣賞中　下秒手滑關門回不了家：X北

生活熱門新聞

明鋒面掃全台　「下最大」地區曝

一票批台灣只會跪美國！胡采蘋：洗洗睡吧

女童被迫「脫內褲貼紮」！狼教練辯：在傳達溫暖

100隻哆啦A夢降臨台北！12米巨型公仔、新道具亮相

韓國硬漢挑戰麻辣乾麵　吃一口秒變小男孩哀號

台醫投書登國際期刊　院方澄清：部分數據有誤

史上最短命！宜蘭五結夜市「開1天就停業」

年輕男「生殖器穿環」！結果放尿分岔滴濕皮鞋

日本大創挖到「平價版AirTag」　他秒搶3個

統測監考出包！學生被逼「離開應試教室」

「首波梅雨鋒面」何時到　最新預測曝

台灣「剝皮寮正妹」現身日本AV　名字讓達人都迷惑

3生肖下半年走大運　財運連旺180天

女球員被「打到頭破血流」！教官目睹卻噤聲

更多熱門

相關新聞

筆電產業觀望關稅談判情況　2025年品牌出貨成長率下修至1.4%

筆電產業觀望關稅談判情況　2025年品牌出貨成長率下修至1.4%

根據TrendForce最新調查，儘管美國暫緩徵收對等關稅90天，提供筆電品牌短暫喘息空間，然整體市場仍籠罩在政策與經濟的不確定性中。品牌自2024年底開始提前擴大備貨規模，推升2024年第四季出貨年增率至5.1%，2025年第一季更達7.2%。然而，考量整體經濟疲軟與關稅風險升溫，預估2025年筆電品牌全年出貨年增率將由3.6%下修至1.4%。

LADY M快閃高雄2個月！亞尼克致敬媽咪

LADY M快閃高雄2個月！亞尼克致敬媽咪

中國正在「屈服於」美國關稅戰略

中國正在「屈服於」美國關稅戰略

一票批台灣只會跪美國！胡采蘋：洗洗睡吧

一票批台灣只會跪美國！胡采蘋：洗洗睡吧

外媒點名中國5張王牌　諾貝爾得主：北京會贏

外媒點名中國5張王牌　諾貝爾得主：北京會贏

關鍵字：

蘭花母親節世茂農業關稅貿易

讀者迴響

熱門新聞

網出征蔡阿嘎堂妹：有這種親戚雖小

拍夫妻性愛片逼女兒看！鬼父性侵53次遭重判

建案施工挖倒7透天　住戶痛批：建商兩手一攤喊「沒錢」

女網友陽明山出遊遭性侵！一時心軟落入圈套

賴清德滿意度「死亡交叉」　黃揚明提醒藍營大人物

教授偷情買房嘿咻！正宮提告敗訴　法官「我國沒配偶權」

國民黨426遊行疑動員移工！勞動部要查了

韓國瑜凱道吶喊　深夜15字文吸5萬讚

明鋒面掃全台　「下最大」地區曝

快訊／川普：或許要金融制裁來對付普丁

王浩宇稱「426人潮比419少」

要求各地檢辦藍營罷免站？最高檢察署回應

藍白426集結凱道　驚見一群「鄭正鈐藍帽」越南籍移工

通靈者預言426強震　日網友怒嗆道歉

一票批台灣只會跪美國！胡采蘋：洗洗睡吧

更多

最夯影音

更多

賴清德：要戰獨裁應該去北京天安門

〈跳樓機〉原唱LBI利比　首登音綜演唱破億神曲！

爸騎重機在前方！母女車內爭老公　網笑：真的老婆是那台坐騎

接體車違停「領大體」遭拖吊　網怒：有這麼缺錢嗎

#李珠珢 來台首次SOLO舞台　仙氣造型大跳《like JENNIE》

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面