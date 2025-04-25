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【廣編】2025年母親節必吃清單＋1！好勁道攜手台北老爺大酒店推「千羽馨饌」吃一口秒感動

▲▼好勁道,千羽拉麵,台北老爺大酒店,母親節,明宮粵菜廳,Nakayama中山日本料理廳,Le Café咖啡廳。（圖／業者提供）

▲4月23日舉辦的「千羽馨饌 好感饗宴」新菜上市體驗會，現場特別邀請好勁道年度代言人MASA（左）與眾多美食愛好者共襄盛舉。圖為Le Café 咖啡廳的清燉牛肉湯拉麵。

圖、文／統一提供

迎接母親節，台北老爺大酒店攜手好勁道打造出三道好感心麵點，以「好麵」傳情、款待闔家共聚的重要時刻。本次合作由台北老爺行政總主廚林繼正，以「好勁道千羽拉麵」設計三道聯名佳餚，系列菜單於4月25日起，在台北老爺大酒店三間主題餐廳：明宮粵菜廳、中山日本料理廳、Le Café咖啡廳期間限定販售。

明宮粵菜廳推出海鮮蟹黃撈麵，以蟹黃寓意感恩，精選海味呈獻母親節限定尊榮滋味。香濃蟹黃，象徵「謝謝媽媽」的深情；奢華海膽、鮮美鮭魚卵，再加上干貝與鮮蝦等珍饈，層層交織出溫柔而厚實的鮮味饗宴。撈麵特別選用好勁道千羽拉麵，萃取澳洲黃金小麥核〈心〉精華製成，寓意母親與孩子之間心心相印、彼此牽繫。Nakayama中山日本料理廳推出廣島生蠔、明蝦佐沾麵，金黃酥脆的麵衣下，是嚴選廣島牡蠣鮮甜多汁的豐厚口感，入口迸發濃郁鮮味，搭配Q滑帶勁的好勁道千羽拉麵，沾取柴魚精華高湯，展現細緻鮮味。

Le Café咖啡廳的清燉牛肉湯拉麵，臻選牛腩，乾煎封存肉香，再加入牛骨、雞骨、蔬果與數十種辛香料慢火熬煮的湯頭，甘甜清澈、肉質軟嫩飽滿；結合好勁道千羽拉麵的彈滑口感，蘊藏著細膩與溫柔。這道匯聚多種食材慢燉的牛肉湯拉麵，不僅展現台北老爺酒店對食材的講究，更將這份對媽咪深情，化為溫柔的美好滋味。今年母親節用最豐盛的美味，陪伴最重要的人，相關訂位與活動詳情可至台北老爺大酒店官方網站查詢。

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