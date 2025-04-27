川普：美國船艦應「免費通行」巴拿馬、蘇伊士運河

▲川普指出，美國船舶應可免費通過巴拿馬及蘇伊士運河。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）再度針對國際戰略水道表態，直言美國軍艦與商船應該「免費通過」巴拿馬運河（Panama Canal）和蘇伊士運河（Suez Canal），並強調已要求國務卿盧比歐（Marco Rubio）立即跟進此事。

根據《路透社》報導，川普26日在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文強調，「美國軍艦與商船均應獲准免費通過巴拿馬運河及蘇伊士運河！」他更聲稱，如果沒有美國，這兩條航線根本「不會存在」。

巴拿馬運河橫跨中南美洲交界，串聯大西洋與太平洋，是全球航運的重要命脈，美國約有40%的貨櫃運輸會經由此水道。這條運河由美國在20世紀初興建完成，但在1999年依協議將管理權移交給巴拿馬政府。

川普上任以來多次公開表示，對於美方不再掌控這條具戰略意義的水道感到不滿，甚至曾在今年初坦言，不排除以經濟或軍事手段「收回」運河控制權。

除了巴拿馬運河，川普也點名另一條國際重要水道──蘇伊士運河，該運河橫跨埃及境內，連接地中海與紅海，是歐洲與亞洲之間的貿易要道。

根據國際航運統計，全球約10%的海運貿易依賴蘇伊士運河。然而，近期受到葉門叛軍「青年運動」（Houthi）在紅海與亞丁灣地區持續襲擊商船影響，該水道安全問題備受關注。